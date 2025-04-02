Каким вы видите будущее Союзного государства? Мнения

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Каким вы видите будущее Союзного государства?

Егор Казаков, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Вообще, если мы говорим о будущем Союзного государства всерьез, то мы должны понимать, что оно зиждется на трех китах. Первый кит – это экономическая интеграция, совместные проекты, финансовая помощь. Второе – это военная безопасность, особенно в условиях современной угрозы со стороны Польши, со стороны Прибалтики, учитывая, как растут расходы стран Евросоюза на военную сферу. И третье, последнее, но абсолютно не последнее по важности, – это информационно-идеологическое сотрудничество. Не секрет, что абсолютное большинство интервенций сегодня проводится именно с использованием информационно-идеологических технологий. И поэтому очень важно именно в рамках Союзного государства наращивать сотрудничество в этой сфере.

Ольга Булай, лауреат конкурса исполнителей молодежной песни XV фестиваля «Молодежь – за Союзное государство»:

Наш союз – это невероятно перспективно в нашей культурной сфере. Не раз мы за последний год ездили в Москву, в Посольство Республики Беларусь, и давали потрясающие концерты. Поэтому я вижу это перспективно и невероятно творчески.

Дмитрий Шевцов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

Я бы хотел великолепных трех китов поставить на одну большую черепаху под названием «Союзное братство». Пока оно будет существовать, а я понимаю, что оно было, есть и будет существовать вечно, вот эти киты – это будут основополагающие столпы.

Александр Ленин, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Беларуси:

Государство должно быть мощным, и мы должны больше знать друг о друге и быть привлекательны друг для друга. И тогда все получится.

Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:

Это безусловное единство двух народов, которое связано на взаимоуважении и взаимопонимании, действительно братском взаимодействии молодежи двух стран с учетом преемственности поколений.

Стефан Шмат, продюсер, автор песен:

Мне кажется, еще очень важно то, что мы дополняем друг друга в том плане, что во всех сферах 1+1 в нашем случае это как минимум 11, если не больше.

Ян Острожинский, первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России:

Невозможно сказать полностью, что человек полностью здоров, потому что всегда есть какие-то нюансы. Мы говорим – либо заболевший, либо здоров, либо практически здоров. Союзное государство – это полностью здоров.