В Совете Республики обсудили концепцию участия страны в Форуме регионов Беларуси и России

В 2025 году Форум регионов пройдет на территории наших партнеров, в Нижнем Новгороде. По количеству договоров с Беларусью область опережает все остальные регионы России. Мероприятия запланированы на конец июня. Основную тематику посвятят новому поколению и обозначат как «Молодежь Беларуси и России – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства».

Алина Ретькова, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Этот год – год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и для нас, молодых парламентариев Беларуси и России, это накладывает особую ответственность и еще большее внимание к нашей работе в рамках совместного заседания на Форуме региона в Нижнем Новгороде. Потому что мы, молодежь Союзного государства, гордимся нашей общей историей, мы гордимся подвигами наших предков. И поэтому все свои силы сейчас будем вкладывать на совместные инициативы в части развития потенциала молодежи, сохранения исторической памяти для того, чтобы будущие поколения всегда помнили и чтили память своих предков.

За годы проведения Форум регионов Беларуси и России стал одним из самых эффективных драйверов развития взаимодействия во всех сферах. Сегодня оргкомитет также обсудит, как выполняются соглашения, достигнутые в ходе прошлогоднего мероприятия. Тогда форум проходил сразу в нескольких белорусских городах: Полоцке, Новополоцке и Витебске. Сумма подписанных контрактов стала рекордной – более 1,3 миллиарда рублей.