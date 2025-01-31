В Совете Республики обсудили концепцию участия страны в Форуме регионов Беларуси и России
Наполнить союзные отношения новым содержанием и придать очередной мощный импульс развитию сотрудничества. Беларусь и Россия готовятся к XII Форуму регионов. Концепцию нашего участия обсудили в Совете Республики, где проходит заседание белорусского оргкомитета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2025 году Форум регионов пройдет на территории наших партнеров, в Нижнем Новгороде. По количеству договоров с Беларусью область опережает все остальные регионы России. Мероприятия запланированы на конец июня. Основную тематику посвятят новому поколению и обозначат как «Молодежь Беларуси и России – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства».
Алина Ретькова, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Этот год – год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и для нас, молодых парламентариев Беларуси и России, это накладывает особую ответственность и еще большее внимание к нашей работе в рамках совместного заседания на Форуме региона в Нижнем Новгороде. Потому что мы, молодежь Союзного государства, гордимся нашей общей историей, мы гордимся подвигами наших предков. И поэтому все свои силы сейчас будем вкладывать на совместные инициативы в части развития потенциала молодежи, сохранения исторической памяти для того, чтобы будущие поколения всегда помнили и чтили память своих предков.
За годы проведения Форум регионов Беларуси и России стал одним из самых эффективных драйверов развития взаимодействия во всех сферах. Сегодня оргкомитет также обсудит, как выполняются соглашения, достигнутые в ходе прошлогоднего мероприятия. Тогда форум проходил сразу в нескольких белорусских городах: Полоцке, Новополоцке и Витебске. Сумма подписанных контрактов стала рекордной – более 1,3 миллиарда рублей.
Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель белорусского оргкомитета по подготовке и проведению XII Форума регионов Беларуси и России:
В форуме участвовали более 300 субъектов хозяйствования. И мы сейчас ставим не фантастические, а реальные цели по развитию между регионами двух братских государств. Ну и, конечно же, по развитию взаимодействия между молодежными организациями и объединениями. Основной целью этого форума является дальнейшее развитие спектра взаимодействия по самым различным направлениям социально-экономического развития регионов двух союзных государств.
Форум регионов стал образцом конструктивной диалоговой площадки для обсуждения широчайшего круга перспективных направлений сотрудничества, отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Он принес Беларуси и России более 580 новых соглашений. Общая сумма подписанных за 11 лет контрактов превышает 20 миллиардов 500 миллионов рублей.