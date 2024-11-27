Как попасть в Молодёжный парламент? Ответила Алина Ретькова

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Алина Ретькова, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

У этого человека должен быть общественный опыт работы с людьми и хорошие показатели. То есть он должен быть на счету у молодежи и действительно являться молодежным лидером своего района. Для того чтобы транслировать те проекты, посылы и тезисы, которые мы аккумулируем на уровне республики, он должен быть у молодежи слышимым и популярным, чтобы действительно встречаться с ними, разговаривать, чтобы молодежь понимала, что к нему они могут обратиться за решением того или иного вопроса, чтобы они могли свою инициативу донести до Молодежного парламента при республике.

Евгений Пустовой:

То есть вы не искусственно созданные лидеры?

Алина Ретькова:

Нет, мы избранные лидеры, избранные местными Советами депутатов, где-то ребята представляют свои проекты и инициативы. И определенный состав членов жюри избирает того кандидата, который будет собирать. Где-то это согласно характеристике молодого человека с места работы или с места учебы.

На примере своем – в Молодежный парламент второго созыва я попадала благодаря тому, что активно принимала участие в студенческом самоуправлении своего университета и хотела двигаться в дальнейшем. То же самое представители Молодежного парламента в настоящий момент времени, более половины – это председатели Молодежных парламентов при местных Советах депутатов.