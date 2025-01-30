Рекорд по явке – Ретькова рассказала, почему более 80% молодёжи проголосовали на выборах

Григорий Азаренок, СТВ:

Алина, молодежь побила рекорд по явке на голосование – за 80 %. Это впервые такое случилось. Почему?

Алина Ретькова, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Да, действительно, молодежь гордо заявляет о том, что она голосует за свою страну, за будущее, ее развитие, за мир и безопасность, которые у нас есть сейчас. И вот в рамках своих встреч с молодежью, которые мы проводили в период электоральной кампании, мы как раз таки общались с молодежью, всеми нашими коллегами на тему того, что именно молодежи выбирать, как жить в дальнейшем. И поэтому надо приходить на выборы, отдавать свой голос за развитие своей страны, будущее, настоящее в том числе. И молодежь чувствует свою сопричастность к развитию в том числе политической жизни страны. И она приходит на выборы, она активно интересуется политикой, она активно идет в молодежные парламенты, они становятся молодежными лидерами, блогерами, лидерами мнений, начиная с районов до уровня республики. Потому что молодежь понимает, что ее слышат. И кто, как не молодежь, сейчас, перенимая опыт у взрослого поколения, может как раз таки выработать в себе те навыки, получить тот опыт для того, чтобы в дальнейшем та преемственность поколений, о которой постоянно говорит и наш Президент, и Наталья Ивановна, произошла так, чтобы мы сохранили все то, что было у нас уже сделано.