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Ретькова: наблюдатели отзываются только положительно о выборах в Беларуси

30 января 2025 20:17
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Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Алина Ретькова. Обсудим самые актуальные темы!

Ретькова: наблюдатели отзываются только положительно о выборах в Беларуси-2

Григорий Азаренок, СТВ:
Алина, вы же общались с международными наблюдателями, с нашими друзьями из России, да и много откуда. Как люди отзываются?

Алина Ретькова, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Люди отзываются только положительно о наших выборах. Они говорят о том, что действительно в Беларуси это праздник – прийти на выборы и проголосовать. Наши международные коллеги, и коллеги из России, и с коллегами из Египта буквально на днях общались, говорят о том, что они следили за повесткой, как все проходило в Беларуси, им было интересно, как молодежь проявляет свое участие. Мы рассказывали о том, что около 3 тысяч представителей молодежи принимали непосредственное участие в избирательных комиссиях, что тоже было для них открытием, что молодые люди непосредственно активно принимали участие в проведении избирательной кампании. Поэтому мы заразили наших коллег таким замечательным, прекрасным примером того, как действительно должны проходить настоящие выборы в нашей стране.

# Алина Ретькова # Григорий Азаренок # Выборы в Беларуси # Молодежь Беларуси

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