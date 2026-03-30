Алина Горносько завоевала серебро на первом этапе Кубка мира по художественной гимнастике. Соревнования завершились в столице Болгарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша спортсменка поднялась на пьедестал по итогам финала в упражнении с лентой. Безупречное исполнение сложнейшей программы принесло белоруске 29,150 балла. Победительнице лидер отечественной сборной уступила всего 0,5 очка. Как итог – второе место и теплый прием местной публики.

В композиции с обручем Горносько показала шестой результат. Напомним, ранее Алина остановилась в шаге от медали в многоборье. Кроме того, сегодня в командных упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав сборная нашей страны выиграла бронзу.

Второй этап планетарного форума пройдет в середине апреля в Ташкенте. Отметим, старты Кубка мира входят в систему олимпийской квалификации к предстоящим Играм в Лос-Анджелесе 2028 года.