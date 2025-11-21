Золото в многоборье – о победе на международном турнире в Пекине поговорили с гимнасткой Алиной Горносько

30 стран, сильнейшие гимнастки планеты, безоговорочная победа белорусской школы художественной гимнастики. Наши спортсменки привезли из Китая целых 22 медали и главный кубок турнира «Небесная грация» тоже отправился в Минск. Его завоевала наша сегодняшняя гостья. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. Илья Нечаев, ведущий:

Ваша медаль золотая – одна из пяти. Юрий Царев, ведущий:

В многоборье, между прочим. Илья Нечаев:

Расскажите, секрет в чем? Раскрыть можно секрет такого блестящего результата?

Алина Горносько, бронзовый призер олимпийских игр по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Хочется, наверное, вообще с самого начала рассказать про этот турнир. Этот турнир придумала Алина Маратовна Кабаева уже пять лет назад. Сначала он проходил в Москве, затем в Сочи, к третьему разу мы выехали в Пекин, в четвертый раз мы были в Дохе, в Катаре и сейчас снова вернулись в Пекин. Я принимала участие в трех турнирах. Они необычные за счет того, что у Алины Маратовны Кабаевой есть свои правила по художественной гимнастике. Наши программы, которые мы выступаем на протяжении целого года – все четыре вида нужно изменить специально для этого турнира. Ольга Бурлакова, ведущая:

В чем нюансы? Что там есть такого, чего нет в других? Алина Горносько:

Идет дополнительная сложность тела. То есть правила по художественной гимнастике меняются раз в четыре года. Чуть ранее они менялись более кардинально, а сейчас последнюю пару лет уже поспокойнее.

Илья Нечаев:

Сложность тела? Алина Горносько:

Сложность тела, то есть дополнительные прыжки, равновесия, повороты. То есть во времена, когда она сама выступала, ей очень нравится это время, где было много элементов – на одной ноге дополнительные прыжки. Ольга Бурлакова:

То есть это сложнее, получается? Алина Горносько:

В разы сложнее. Она захотела вернуть это время, создала собственные правила, собственный турнир. Два года я останавливалась в шаге от золота. Я была вторая в многоборье и уже в отдельных видах завоевывала золото. Наконец, самая долгожданная медаль многоборья случилась со мной в этом году.