Золото в многоборье – о победе на международном турнире в Пекине поговорили с гимнасткой Алиной Горносько
30 стран, сильнейшие гимнастки планеты, безоговорочная победа белорусской школы художественной гимнастики. Наши спортсменки привезли из Китая целых 22 медали и главный кубок турнира «Небесная грация» тоже отправился в Минск. Его завоевала наша сегодняшняя гостья.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.
Илья Нечаев, ведущий:
Ваша медаль золотая – одна из пяти.
Юрий Царев, ведущий:
В многоборье, между прочим.
Илья Нечаев:
Расскажите, секрет в чем? Раскрыть можно секрет такого блестящего результата?
Алина Горносько, бронзовый призер олимпийских игр по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:
Хочется, наверное, вообще с самого начала рассказать про этот турнир. Этот турнир придумала Алина Маратовна Кабаева уже пять лет назад. Сначала он проходил в Москве, затем в Сочи, к третьему разу мы выехали в Пекин, в четвертый раз мы были в Дохе, в Катаре и сейчас снова вернулись в Пекин. Я принимала участие в трех турнирах. Они необычные за счет того, что у Алины Маратовны Кабаевой есть свои правила по художественной гимнастике. Наши программы, которые мы выступаем на протяжении целого года – все четыре вида нужно изменить специально для этого турнира.
Ольга Бурлакова, ведущая:
В чем нюансы? Что там есть такого, чего нет в других?
Алина Горносько:
Идет дополнительная сложность тела. То есть правила по художественной гимнастике меняются раз в четыре года. Чуть ранее они менялись более кардинально, а сейчас последнюю пару лет уже поспокойнее.
Илья Нечаев:
Сложность тела?
Алина Горносько:
Сложность тела, то есть дополнительные прыжки, равновесия, повороты. То есть во времена, когда она сама выступала, ей очень нравится это время, где было много элементов – на одной ноге дополнительные прыжки.
Ольга Бурлакова:
То есть это сложнее, получается?
Алина Горносько:
В разы сложнее. Она захотела вернуть это время, создала собственные правила, собственный турнир. Два года я останавливалась в шаге от золота. Я была вторая в многоборье и уже в отдельных видах завоевывала золото. Наконец, самая долгожданная медаль многоборья случилась со мной в этом году.
Ольга Бурлакова:
Может, именно потому что судил не живой человек, не живые люди, поэтому все честно?
Илья Нечаев:
Расскажите подробнее, как проходила эта оценка от искусственного интеллекта? Как перед ним вообще выступать?
Алина Горносько:
Я сама узнала уже в день, когда мы приехали на турнир, что такое будет, что будут пробовать. Но все равно за этим стоят люди, которые следили, что сейчас получится. Пообщалась уже по завершению соревнования со многими. Сказали, что два дня турнира было очень сложно, что был, конечно, разброс в результате оценки у искусственно интеллекта большой с людьми. Только к третьему дню соревнований уже более-менее была настоящая правдивая картинка, которая устраивала всех, с которой все согласились. Дополнительно приятно по завершению турнира выиграть в компоненте артистика, отсуженную искусственным интеллектом еще одну золотую медаль.
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