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Команда Президента победно завершила матч в РХЛ против дружины Гомельской области

17 января 2026 17:16
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С каждым годом турниры Республиканской хоккейной лиги становится более популярными. Те, кто хоть раз пришел на игру, остаются преданными болельщиками навсегда. Проект Президентского спортивного клуба направлен на формирование крепкой и здоровой личности, популяризации здорового образа жизни и воспитание молодежи именно через спорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда Президента победно завершила матч в РХЛ против дружины Гомельской области-2

Многие семьи, планируя досуг в выходные дни, выбирают матчи РХЛ. Ведь этот поход останется не только в памяти. Здесь начинают постигать азы спорта. Любительский хоккей сегодня – это зрелищная картинка. Высокие скорости и техника катания. Участвуют в соревнованиях дружины всех регионов страны. РХЛ становится спортивной культурой.

Команда Президента победно завершила матч в РХЛ против дружины Гомельской области-4

Посмотреть и получить игровой опыт от мастеров приходят и воспитанники детских спортивных школ. Ну, конечно, под громкие барабаны и речевки такая учеба в радость и на пользу. Атмосфера домашнего праздника буквально окутывает.

Команда Президента победно завершила матч в РХЛ против дружины Гомельской области-6

Команда Президента в третьей игре гладкого чемпионата принимала гомельчан. Со старта зрители смогли увидеть темповой и яркий хоккей. Шайбы сыпались в ворота с завидным постоянством, а болельщики гнали дружины вперед. Никита Дроздов открыл счет. Это случилось уже на 78-й секунде поединка. Публика взрывалась аплодисментами.

Команда Президента победно завершила матч в РХЛ против дружины Гомельской области-8

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр:
Не первый раз я вижу хоккей вживую, но президентский хоккей еще не смотрела. Потрясающее впечатление. «Олимпик-Арена» переполнена болельщиками, яркие эмоции. Рада присутствовать сегодня здесь. 

Конечно, важно переключаться с тренировочных моментов своих собственных соревнований, все-таки как-то всесторонне развиваться. Поэтому я с огромным удовольствием всегда откликаюсь на различные приглашения. Если у меня есть свободное время, кроме тренировок, то я с удовольствием всегда участвую.

Команда Президента победно завершила матч в РХЛ против дружины Гомельской области-10

14 заброшенных шайб, море эмоций и победа любимой команды. Итог встречи 12-2 – в пользу дружины главы государства. Специальные призы получили Илья Шинкевич и Артем Жукевич. Впереди еще половина регулярного сезона Республиканской хоккейной лиги.

# Хоккей # Государственная политика в области спорта # Алина Горносько

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