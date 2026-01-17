Команда Президента победно завершила матч в РХЛ против дружины Гомельской области

С каждым годом турниры Республиканской хоккейной лиги становится более популярными. Те, кто хоть раз пришел на игру, остаются преданными болельщиками навсегда. Проект Президентского спортивного клуба направлен на формирование крепкой и здоровой личности, популяризации здорового образа жизни и воспитание молодежи именно через спорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие семьи, планируя досуг в выходные дни, выбирают матчи РХЛ. Ведь этот поход останется не только в памяти. Здесь начинают постигать азы спорта. Любительский хоккей сегодня – это зрелищная картинка. Высокие скорости и техника катания. Участвуют в соревнованиях дружины всех регионов страны. РХЛ становится спортивной культурой.

Посмотреть и получить игровой опыт от мастеров приходят и воспитанники детских спортивных школ. Ну, конечно, под громкие барабаны и речевки такая учеба в радость и на пользу. Атмосфера домашнего праздника буквально окутывает.

Команда Президента в третьей игре гладкого чемпионата принимала гомельчан. Со старта зрители смогли увидеть темповой и яркий хоккей. Шайбы сыпались в ворота с завидным постоянством, а болельщики гнали дружины вперед. Никита Дроздов открыл счет. Это случилось уже на 78-й секунде поединка. Публика взрывалась аплодисментами.

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр:

Не первый раз я вижу хоккей вживую, но президентский хоккей еще не смотрела. Потрясающее впечатление. «Олимпик-Арена» переполнена болельщиками, яркие эмоции. Рада присутствовать сегодня здесь.

Конечно, важно переключаться с тренировочных моментов своих собственных соревнований, все-таки как-то всесторонне развиваться. Поэтому я с огромным удовольствием всегда откликаюсь на различные приглашения. Если у меня есть свободное время, кроме тренировок, то я с удовольствием всегда участвую.