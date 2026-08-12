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Белорусские грации выступают на чемпионате мира по художественной гимнастике

12 августа 2026 18:37
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В Германии начался чемпионат мира по художественной гимнастике. Соревнования в эти минуты в самом разгаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На помосте уже побывала наша Алина Горносько. Она представила булавы. Оценка – 25,9 балла. Это довольно скромный показатель. Чуть позже лидер национальной команды выступит с композицией с лентой. Завтра, 13 августа, ей предстоят мяч и обруч. Также в вечерней сессии мастерство продемонстрирует Дарья Веренич. Она на турнире будет делать три вида. 

Обе девушки могут попасть в финал многоборья. Туда отбираются по сумме трех композиций. Третья спортсменка из Беларуси – Николь Леута – стартует в четверг, 13 августа. Также не забудем, что от нашей страны заявлены групповички. Спортсменки борются не только за места на пьедестале, но и за олимпийские лицензии.

# Художественная гимнастика # Алина Горносько # Дарья Веренич

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