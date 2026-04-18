Алина Горносько вышла в два финала в отдельных упражнениях на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Алина Горносько вышла в финалы в отдельных упражнениях на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В многоборье лидер белорусской команды заняла только 16-е место. К сожалению, наша прима допустила ошибки в композиции с лентой, что не позволило претендовать на высокие позиции. Тем не менее Алина вошла в восьмерки лучших по итогам программ с обручем и булавами. Медали в этих видах будут разыграны в воскресенье.

Еще одна наша спортсменка Дарья Ткачева стала 22-й.

На двух предыдущих этапах наши грации завоевали четыре медали: Горносько стала второй с лентой в Болгарии, а команда трижды показывала бронзовый результат в групповых упражнениях.