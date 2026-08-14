Алина Горносько вышла в три финала на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии

Алина Горносько вышла сразу в три финала на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В решающий раунд многоборья отобрались 18 сильнейших спортсменок. Лидер национальной команды показала программы со всеми четырьмя предметами, в зачет пошли три лучших выступления. Наша гимнастка набрала 84 балла 400 тысячных, заняла седьмую позицию и 14 августа поспорит за место на пьедестале. Также Горносько в воскресенье поведет борьбу за награды в упражнениях с лентой и мячом.