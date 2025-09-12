Больше 30 спортивных федераций – «Олимпийский день» пройдёт у столичного Дворца спорта

Дмитрий Довгаленок, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Основное наше мероприятие для детей начинается в 13:00, будет длиться до 17:00. Поэтому предлагаю всем прийти заранее, до 13:00, потому что это очень масштабно. Будут больше 30 федераций представлять свои площадки, будет очень много всего. Нужно будет сориентироваться, получить карту для ребенка. Понять, куда бежать, когда начнется старт в 13:00.

Ольга Бурлакова:

Это не только для детей мероприятие, но и для взрослых, для которых тоже организованы различные активности в виде концертов рядом и выставочные площадки, где можно полюбоваться на различную технику, да?

Дмитрий Довгаленок:

Да, здесь взрослый тоже не будет скучать. Потому что, когда мы задумывали такое грандиозное мероприятие, всегда его рекламировали так, что родители, которые приведут своих детей для участия в нашем конкурсе – олимпийском квесте, это возраст приблизительно от 6 до 12 лет, что они должны понять самое главное в нашем конкурсе? То, что их ребенок может впервые попробовать любые виды спорта. Может быть, влюбится в этот вид спорта. Там же могут получить родители информацию, где можно заниматься, на каких условиях можно заниматься, что нужно иметь при себе для того, чтобы начать заниматься этим видом спорта.

Помимо этого еще мы подготовили изюминку небольшую. Наш Республиканский центр спортивной медицины будет презентовать новый проект. Это очень интересный проект, потому что у нас в Республике Беларусь первый год обкатывается. Можно записаться там же, записать своего ребенка на определенное обследование. Обследование выдает рекомендацию, к каким видам спорта этот ребенок расположен.