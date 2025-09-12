Больше 30 спортивных федераций – «Олимпийский день» пройдёт у столичного Дворца спорта
Поговорим о ярком событии в рамках Дня города. В Дворце спорта 13 сентября 2025 года состоится «Олимпийский день». Любителям спорта обязательно стоит на нем побывать.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Довгаленок, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь и Алина Горносько, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Прежде чем подробно расскажем об олимпийской программе, во сколько встречаемся завтра у Дворца спорта?
Дмитрий Довгаленок, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
Основное наше мероприятие для детей начинается в 13:00, будет длиться до 17:00. Поэтому предлагаю всем прийти заранее, до 13:00, потому что это очень масштабно. Будут больше 30 федераций представлять свои площадки, будет очень много всего. Нужно будет сориентироваться, получить карту для ребенка. Понять, куда бежать, когда начнется старт в 13:00.
Ольга Бурлакова:
Это не только для детей мероприятие, но и для взрослых, для которых тоже организованы различные активности в виде концертов рядом и выставочные площадки, где можно полюбоваться на различную технику, да?
Дмитрий Довгаленок:
Да, здесь взрослый тоже не будет скучать. Потому что, когда мы задумывали такое грандиозное мероприятие, всегда его рекламировали так, что родители, которые приведут своих детей для участия в нашем конкурсе – олимпийском квесте, это возраст приблизительно от 6 до 12 лет, что они должны понять самое главное в нашем конкурсе? То, что их ребенок может впервые попробовать любые виды спорта. Может быть, влюбится в этот вид спорта. Там же могут получить родители информацию, где можно заниматься, на каких условиях можно заниматься, что нужно иметь при себе для того, чтобы начать заниматься этим видом спорта.
Помимо этого еще мы подготовили изюминку небольшую. Наш Республиканский центр спортивной медицины будет презентовать новый проект. Это очень интересный проект, потому что у нас в Республике Беларусь первый год обкатывается. Можно записаться там же, записать своего ребенка на определенное обследование. Обследование выдает рекомендацию, к каким видам спорта этот ребенок расположен.
Ольга Бурлакова:
Давайте сейчас про олимпийский квест подробнее. Что будет?
Дмитрий Довгаленок:
Ребенок при входе на нашу большую, огромную локацию, которая продлится практически метров 400, будет вдоль всего нашего проспекта, центральной площади – там будут представлены больше 30 федераций, которые будут представлять свои же виды спорта. Вот я думаю, что, может быть, Алина подробно расскажет нам, что же у нас гимнастика в этом году представит.
Алина Горносько, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:
Художественная гимнастика, как всегда, будет представлена. Всегда можно к нам подойти. Попробовать какие-нибудь задания с ленточками, обручиками, мячиками, булавами. Подержать их в руках, понять, что это такое.
Дмитрий Довгаленок:
Все федерации, получается, будут приглашать своих именитых спортсменов разного достоинства. Олимпийские чемпионы будут, и призеры олимпиады, и чемпионы мира. Они же будут подсказывать тем же детям, которые будут пробовать себя в этом виде спорта.
Подробности в видео.