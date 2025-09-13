Более 30 интерактивных площадок! У Дворца спорта отмечают Олимпийский день

Сейчас у Дворца спорта – Национальный олимпийский день. На него приглашены известные спортсмены, победители крупных международных стартов и их болельщики. В общем, праздник минский – вайб олимпийский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом уже успел убедится наш корреспондент. Даниил Дроботов поделился впечатлениями от праздника.

Даниил Дроботов, корреспондент:

За моей спиной – более 30 интерактивных площадок. Любители активного образа жизни окружили каждую из них. Здесь найдутся занятия на любой вкус: волейбол, футбол, хоккей, художественная и спортивная гимнастика. Для фанатов боевых искусств проводят мастер-классы по боксу и борьбе. Но главным событием дня стал Олимпийский квест.

Здесь почти как на Олимпийских играх – участники соревнуются за золотую, серебряную и бронзовую печати. Таких нужно собрать 18. Мы пообщались с теми, кто сейчас борется за призовые места. Квесты, викторины и гонки на драгонботах! Возле Дворца спорта проходит Национальный олимпийский день. Новым ярким событием в этом году стали гонки на драгонботах. Заплывы проходят в акватории реки Свислочь. Участники – студенческие команды столичных вузов.

На празднике присутствуют известные белорусские спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр – акробатки Алла Цупер и Анна Гуськова, борец Ирина Курочкина и гимнастка Алина Горносько и другие победители крупных международных стартов.

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта Беларуси:

Я уверена, что каждый вид спорта популяризируется по-своему. Из года в год растет количество детей, приходящих в школы, учебные учреждения. Поэтому это праздник. Это праздник спорта, праздник гордости. Потрясающее настроение. Мы все вместе здесь. Огромное количество людей я вижу возле объекта гимнастики. Это здорово, круто. Мальчишки и девчонки сегодня балуются, пробуются, собирают печати, хотят подарки и призы, хорошее настроение.

Дмитрий Довгаленок, вице-президент Национального Олимпийского комитета Беларуси:

Дан старт нашего Олимпийского квеста. Я думаю, что мы с каждым годом, мы бьем и бьем рекорды. Во-первых, получается, помимо минчан сюда и приезжают еще и люди с республики. Потому что тот, кто не успел на «Вытокi», он знает, что можно это еще догнать на Олимпийском дне.