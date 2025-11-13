Алина Горносько взяла золото на соревнованиях «Небесная грация» в Пекине

В Пекине в эти дни проходят соревнования по художественной гимнастике «Небесная грация». Они организованы Академией Алины Кабаевой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Пекине в эти дни проходят соревнования по художественной гимнастике «Небесная грация». Они организованы Академией Алины Кабаевой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белоруска Алина Горносько в стартовый день турнира захватила лидерство в многоборье – она прекрасно исполнила упражнения с обручем и мячом. После композиций с булавами и лентой наша гимнастка удержала первую позицию и завоевала золото. На 9 десятых она опередила россиянку Марию Борисову.
Белоруска Николь Леута показала седьмой результат, а Дарья Грохотова замкнула десятку сильнейших. На «Кубке «Небесная грация» 14 ноября состоятся финалы в отдельных видах у сеньорок, и девушки разыграют медали в групповых упражнениях.
Также в Пекине наши грации завоевали 12 наград в юниорском и пре-юниорском зачетах. В юниорском многоборье и в упражнении с обручем Кира Бабкевич стала бронзовым призером, а в композиции с мячом – серебряным. На счету еще одной белоруски Маргариты Журович три награды – два серебра и бронза в отдельных видах.