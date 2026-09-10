Новости по тегу #Алена Ланская

Буквально несколько дней назад свой день рождения отметила талантливая певица, обладательница уникального тембра Алена Ланская.
«Самая главная задача – это просто жить и наслаждаться любимым делом, чтобы тебя действительно это вдохновляло. Это и есть самый главный план».
У меня каждый год есть традиция: по весне я делаю большие мероприятия для своих поклонников.
9 августа 2013 года сердце Дмитрия Баранова остановилось. Ему было 38 лет.
Идеальное время тренировок зависит от особенностей организма и образа жизни.
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