Евровидение-2013. Как оценивают шансы Алёны Ланской на победу?

Евровидение-2013. Сегодня, 18 мая Старый Свет выберет лучшую песню 2013 года. Меньше суток осталось до финала музыкального конкурса «Евровидение», но пока никому не известно точно, какая страна примет эстафету Швеции.

Согласно данным букмекерских контор, фаворитом предстоящего финального шоу является исполнительница из Дании Эммили де Форест с песней «Только слезы» («Only Teardrops»). Негласным победителем «Евровидения» датчанку назвали еще в марте, с тех пор она уверено держит лидерскую позицию. Со вторым и третьим местом все не так стабильно. Если верить данным букмекеров, то борьба развернется между норвежкой Маргарет Бергер («I Feed You My Love»), украинкой Златой Огневич («Gravity») и россиянкой Диной Гариповой («What If»).

Беларусь и ее участница Алена Ланская с песней о планете счастья «Solayoh» в списке вероятных победителей «Евровидения» находится на 10 месте, разделяя его с представителями Молдовы и Румынии.

Однако, «Евровидение» - конкурс непредсказуемый: результатам букмекеров верить на 100% не приходится. Не все голосующие телезрители следят за конкурсом до его финала и, тем более, делают ставки в конторах.

Конкурсанты этого года приехали на «Евровидение» с разными целями: Маргарет Бергер из Норвегии хочет вернуть свою страну в Топ-10 конкурса, Анук их Голландии приехала ради «патешной забавы», а Елица Тодорова из Болгарии мечтала сфотографироваться с певицей Лорин. К слову, мечта Елицы сбылась, но вот страна в финал так и не попала.

Белоруска Алёна Ланская в шведский Мальмё приехала удивлять. Судя по всему, ей это удалось. Журналистов многих стран зацепил не только наряд со стразами Сваровски, но и разнообразие промо-продукции, которой белорусская делегация решила покорить Европу. Зефир, мармелад и драже, шоколадки «Алёнка», коробки конфет, флешки и куртки-ветровки, блокноты, кружки, майки – на национальной вечеринке ни один гость не остался без белорусского презента.

Улав Андерссон, пресс-секретарь союза русских обществ (Швеция):

Очень чётко сработали в Беларуси, когда он устраивали свой ивент, они просто взорвали «Евровидение», сорвали банк! Они смогли представить ее таким образом, что они обошли и Россию, и Украину, и Грузию, и практически все восточноевропейские страны, не говоря уже о Западе. Очень ловкий ход.

«Затраты себя оправдали», - отметила Алёна Ланская после выхода в финал конкурса. Участие белорусов в финале «Евровидения» уже маленькая победа: в десятый раз наши представители штурмуют этот песенный конкурс, но лишь в третий оказались в финале – в 2007 Дмитрий Колдун, в 2010 группа «3+2» и вот в 2013 – Алёна Ланская.

Георгий Колдун, телеведущий (Беларусь):

То, что касается выступления Беларуси, то, понятное дело, я, как патриот в хорошем смысле слова - не берем в расчет мои музыкальные вкусы, - рад, что есть какой-то определенный результат, который мы имеем на данный момент. Но, как говорится, все самое сложное впереди. Потому что в финале будет битва уже конкретная, при чем между очень профессиональными номерами, очень интересными песнями, интересными сценическими решениями.

Илья Кравчук, солист группы Napoli (Беларусь):

Первый полуфинал мы смотрели в одном из минских клубов, в котором собрались белорусские артисты для того, чтобы поддержать нашу замечательную и очаровательную Алену Ланскую.

Илона Мунтян, солистка группы Napoli (Беларусь):

Хочется поздравить всю нашу страну и саму Алену с заслуженным и достойным выходом в финал! На наш взгляд выступила Алена замечательно. Немножко чувствовалось волнение. Но самое страшное позади, и в финале думаю, Алена выдаст еще больше энергетики!

Выступление Алёны Ланской буквально разделило интернет-пользователей на два лагеря. Одни не перестают восхищаться бойцовским характером певицы: участвовать в национальном отборе на «Евровидение» девушка решилась после череды скандальных событий предыдущего отбора. Другие неустанно критикуют сценический образ и композицию Ланской.

А что думают эксперты, знающие толк в музыке? Продюсеры признают, что зажигательное «Solayoh», безусловно, формат «Евровидения». Более того, российские коллеги относят номер Ланской к, так называемой, школе «Евровидения», которую в 2001 году представляла певица из Греции Елена Папаризу, а в 2008 – Ани Лорак из Украины.

Яна Чурикова, журналист, телеведущая (Россия):

Мы с коллегами посовещались и пришли вот к какому выводу: номер Алёны Ланской можно отнести к традиционно базовым евровизийным ценностям. Это та школа, которую представляла Елена Папаризу, так школа, которую представляла Ани Лорак. И вот Алёна Ланская продолжение. Но хорошо, когда традиции соблюдаются на протяжении многих лет. Возможно, Беларуси в этом году уже не нужны были никакие новаторские штуки. Просто надо было сделать красиво в рамках предложенного формата. И, как мне кажется, эта задача выполнена на 300%.

Какое место в финале займет Алёна Ланская, ни руководитель белорусской делегации, ни продюсер певицы загадывать не спешат. Народный артист Беларуси Александр Тиханович также прогнозы не делает, но как никто другой знает, на сколько непредсказуемо «Евровидение», и отмечает, что шанс победить есть всегда, нужно к этому стремиться.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

В первом полуфинале исполнители были подобраны так, что белорусская песня выбивалась из ряда других своим темпоритмом. Удачна постановка номера. То, что мы в финале, - результат огромной работы Алёны и всей белорусской команды. Сейчас главное, чтобы в финале у Алёны было больше уверенности, она спела эмоциональнее.

Уже сегодня в финале конкурса Алёна Ланская выйдет на сцену «Мальмё-Арены» под номером 8. Всего за победу на «Евровидении-2013» поборются конкурсанты из 26 стран. Если в своем полуфинале танцевальный номер Беларуси выгодно выделялся на фоне лирических, в большинстве своем, баллад, то в финале такой возможности может и не быть. Дело в том, что прошедшие в финал страны, представляют композиции самых разных направлений – от стиля индастриал до микса dub step и оперы. Там каждый номер станет эксклюзивным подарком музыкальному гурману. Так что Алёне Ланской придется немало постараться.

Анатолий Ярмоленко, руководитель ансамбля «Сябры», народный артист Беларуси:

Думаю, песня для конкурса была выбрана правильно и Алёна в ней чувствовала себя комфортно. Во время выступления чувствовалось волнение исполнительницы, но она с собой справилась. Главное – на конкурсе у нас есть результат. Хочется пожелать, чтобы команда не расслаблялась, иногда такое бывает после первого успеха. Необходимо достойно выступить в финале. Есть ли шанс на победу, не знаю, но думаю, что будет большим успехом, если войдем в золотую середину по итогам голосования. Будет здорово, если получится попасть в десятку лидеров. Что касается других исполнителей, то мне понравились представители Украины и Дании.

Александр Слуцкий, директор группы Napoli (Беларусь):

В этом году очень многие исполнители отдали предпочтение национальному колориту своих стран, что и выражалось в их песнях. Белорусы, как и другие братские нам страны много лет пытаются понять музыкальный вкус Европы. Россия и Украина на несколько лет раньше поняли это. И вот теперь, думаю, наша страна тоже угадала с песней. Попасть в финале в первую 15-ку будет уже большим успехом! Первый полуфинал был намного сильнее второго. Очень понравились песни России, Украины, Молдовы, Азербайджана, Нидерландов. Неплохи и букмекерские фавориты Дания, которая сделала красивую песню не со всем в скандинавском стиле, и Норвегия с ритмами Depeche Mode в исполнении Анастасии Волочковой. Очень весело и здорово зажгли Греция – этакая смесь наших Дроздов и молдовских Zdob si Zdub, и Мальта с просто добрейшей песенкой в исполнении врача-хирурга. Немножко не понятен для меня выход в финал Венгрии, Литвы, Армении и Исландии. Но, как говорится у каждого свой музыкальный вкус. Жаль, что в финал не прошла болгарская песня про шампиньоны, 94-летний дедушка из Швейцарии и шикарная певица из Израиля.

Справка ctv.by

Финал международного песенного конкурса «Евровидние-2013» состоится в 22.00 по белорусскому времени.