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Заблудившихся в лесу пенсионерок нашли спасатели Крупского района

02 октября 2025 15:02
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Сотрудники МЧС помогли пенсионеркам, заблудившимся в Крупском районе. Две подруги пошли в лес за грибами. Увидев болотистую местность, решили поискать ягоды и не заметили, как заблудились. При этом не растерялись, позвонили на 112, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Заблудившихся в лесу пенсионерок нашли спасатели Крупского района-2

Во время поисков спасатели были постоянно на связи с заблудившимися. Важным ориентиром стали обнаруженные пенсионерками в лесу указатели лесных кварталов – специальные столбы, установленные на пересечении просек.

Заблудившихся в лесу пенсионерок нашли спасатели Крупского района-4

Дмитрий Гуринович, начальник Крупского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Ежегодно с началом сезона сбора грибов и ягод на территории Минской области и Крупского района, в частности, увеличивается количество звонков от граждан, которые заблудились в лесу. Подразделение МЧС Крупского района незамедлительно приступает к поиску такой категории граждан. Существенно нам помогают такие моменты, как наличие у потерявшегося мобильного телефона.

За 3 летних месяца в лесах Беларуси потерялись более 160 человек, среди них были и дети. Всем спасатели благополучно помогли.

# Происшествия в лесу # МЧС Беларуси

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