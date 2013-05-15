Евровидение-2013. Как белорусы поддерживают Алену Ланскую?

Новости Беларуси. Пока в шведском Мальме шла нешуточная борьба, белорусские болельщики не смыкали глаз у экранов. За главным музыкальным конкурсом Европы следили целыми семьями. Новость о том, что Алена Ланская получила путевку в финал, мгновенно стала одной из самых обсуждаемых. Такой результат - третий в истории участия Беларуси в «Евровидении». Впрочем, эксперты сходятся на том, что номер заранее был обречен на успех.

Вчера вечером миллионы белорусов скрестили пальцы у экранов телевизоров. И не напрасно. Композиция «Solayoh» стала счастливым билетом. Алене Ланской удалось сделать то, чего заждались поклонники музыкального шоу. Беларусь преодолела полуфинальный рубеж в третий раз за десять лет участия в конкурсе. Впрочем, успех нашей исполнительницы не стал неожиданностью для коллег по цеху.

Алексей Хлестов, певец:

Сыграли роль, наверное, и позитив, и улыбка, и танцы, и запоминающаяся песня. К тому же нам повезло, что в этом полуфинале участвовали страны бывшего Советского союза, такие как Россия, Украина. И мы все вместе прошли в финал.

Специалисты отмечают и высокий уровень подготовки нашей участницы. Беларусь подарила европейскому зрителю действительно европейское шоу.

Владимир Кубышкин, продюсер:

Все смотрелось очень хорошо. Картинка была очень органичной. Алена была артисткой там. Я думаю, что даже европейские организаторы оценили, что белорусские участники за них сделали большой кусок работы.

За парой минут на сцене, которые и увидел телезритель, — годы кропотливой работы. Уже в национальном отборочном туре было понятно: попадание в десятку вполне реально. Теперь отступать некуда.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

Теперь ты артист, теперь надо давать эмоцию. А всем нам надо помочь ей своими эмоциями во время ее выступления. Артист это чувствует, на каком бы расстоянии он ни был. И я поздравляю белорусов с успешным выступлением наших в полуфинале. Желаю успешного выступления в финале.

Впрочем, за поддержкой дело не постоит: белорусы не скупятся на теплые слова и повторяют зажигательную композицию прямо на улице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.