Евровидение-2013. Алёна Ланская: Возвращаться на «Евровидение» больше не собираюсь

Новости Швеции. В этом году белорусы увозят с «Евровидения» 16 место из 26. Участие белорусов в финале «Евровидения» уже маленькая победа: в десятый раз наши представители штурмуют этот песенный конкурс, но лишь в третий оказались в финале – в 2007 Дмитрий Колдун (пятое место), в 2010 группа «3+2» (24 место) и вот в 2013 – Алёна Ланская (16 место). Как призналась певица на итоговой пресс-конференции, своё выступление на «Евровидении» считает успешным.



Алёна Ланская, представительница Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Я счастлива, сбылась моя мечта. Я мечтала о «Евровидении» долгие годы. Со мной работала замечательная команда, такого единения, понимания еще не было. Мы старались, делали все, что в наших силах, и мы достигли высокого результата. В моей жизни завершился очередной этап. «Евровидение» – огромное приключение для меня. Это путешествие, и оно закончилось. У меня запланирован большой сольный концерт, я записала в Лондоне новый англоязычный альбом, и в ближайшее время мы приступим к его релизу. У меня много новых идей, я готова экспериментировать, жизнь продолжается.



Наивысшую оценку – 12 баллов – Беларуси поставила Украина. Израиль отдал Алёне Ланской 3 балла, Молдова – 4, Азербайджан – 7, Армения – 5, Мальта – 2, Греция – 1, Черногория – 3, Грузия – 5, Македония – 5, Литва – 1. Россия не отдала нашей исполнительнице ни одного балла. Таким образом, композиция «Solayoh» бельгийского композитора принесла Беларуси 48 баллов.



Алёна Ланская, представительница Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013» (в интервью «КП»):

Возвращаться на «Евровидение» больше не собираюсь. С хорошим опытом надо двигаться дальше. Да, это непредсказуемый конкурс. Да, Россия не поставила нам ничего. Не буду скрывать, что для меня это был шок! Ну а потом, это же всего лишь конкурс. Не устраивать же из-за этого целую трагедию.

По результатам «Евровидения» Алёна Ланская обогнала конкурсантов из стран-организаторов: Великобритании, Германии, Испании и Франции. Великобританию, к слову, представляла легендарная Бонни Тайлер. Попадание в ТОП-10 конкурса букмекеры прочили и популярной танцевальной группе Cascada из Германии.

Евгений Олейник, композитор и продюсер (в интервью БЕЛТА):

Есть 16-е место в финале. Плохо это или хорошо, пусть каждый для себя решает. Есть выход в финал, что естественно, является достижением. Думаю, они сами сделают работу над ошибками.

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Беларуси (в интервью БЕЛТА):

Опыт выступлений на больших площадках приходит с годами. Публика всегда чувствует неуверенность артиста. Например, во время полуфинала у Алены был отсутствующий взгляд, двигалась она на автопилоте. Было видно, что она очень сильно волновалась. Оно и понятно, ведь конкурс – серьезное испытание. Нужно обладать ярко выраженной харизмой, чтобы противостоять идущему на тебя натиску.



Хрустальный микрофон – символ «Евровидения» уже сегодня в Данию увезёт 20-летняя певица Эммили де Форест. Несмотря на свой юный возраст, девушка уже взорвала мировой музыкальный рынок. 12 баллов – певице поставили 8 из 39 стран, принимавших участие в голосовании.