«Просторные помещения для животных» – рассказываем о молочно-товарном комплексе в Копыльском районе
В Минской области активно ведется кормозаготовка. Всего необходимо заложить более двух миллионов тонн. Внимание не только объему, но и качеству, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
61 центнер с гектара – на сельхозпредприятии «Копыльское» рассказали о результатах уборочной кампании.
Это молочно-товарный комплекс в деревне Киевичи. Новую ферму построили на месте старых помещений с современными условиями. Сейчас с коровы получают 32 литра. Пока здесь находится только дойное стадо, но в плане – сдать объекты для сухостоя, раздоя, будут домики и для телят – замкнутый цикл.
Кормление животных специалист ежедневно контролирует, периодически отбирает на пробы и анализы. При необходимости рацион корректируется. Также берут кровь на полный биохимический анализ, чтобы посмотреть, чего в меню не хватает, чтобы корма сбалансировать.
Оксана Швец, начальник молочно-товарного комплекса сельхозпредприятия «Копыльское»:
Просторные помещения для животных. Комфортно им здесь. Как раньше были старые фермы, все механическое – там надо было вручную работать. Но здесь более современные комплексы и намного легче. Самых лучших коровок отбирали сюда, на этот комплекс, поэтому и результат такой. Начинается здесь доение, потом чистка кормовых столов, потом кормление в процессе делается. Потом животноводы чистят коровок, чтобы было им комфортно, мягенько. Поилки моют. Подталкиваем корма уже не вручную. У нас есть трактор-подталкиватель, который облегчает труд животноводам.
Подробности в видео.