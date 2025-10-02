«Просторные помещения для животных» – рассказываем о молочно-товарном комплексе в Копыльском районе

В Минской области активно ведется кормозаготовка. Всего необходимо заложить более двух миллионов тонн. Внимание не только объему, но и качеству, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Это молочно-товарный комплекс в деревне Киевичи. Новую ферму построили на месте старых помещений с современными условиями. Сейчас с коровы получают 32 литра. Пока здесь находится только дойное стадо, но в плане – сдать объекты для сухостоя, раздоя, будут домики и для телят – замкнутый цикл.

Кормление животных специалист ежедневно контролирует, периодически отбирает на пробы и анализы. При необходимости рацион корректируется. Также берут кровь на полный биохимический анализ, чтобы посмотреть, чего в меню не хватает, чтобы корма сбалансировать.