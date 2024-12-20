Тренировки утром или вечером? Узнали, как вычислить идеальное время для спорта
Cпециалисты советуют заниматься спортом прямо на рассвете! Утренняя тренировка помогает поскорее войти в рабочий ритм. Уровень кортизола, известного как гормон стресса, естественным образом повышается утром, помогая нам проснуться. Однако у некоторых он может быть чрезмерным, и если вы испытываете приступы тревоги из-за предстоящих рабочих задач, то можете попробовать снизить уровень кортизола за счет утренних пробежек. И заниматься нужно даже если ретроградный Меркурий против, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Особенно когда новолуние, когда луна уходящая, у нас не хватает энергии. Мы все равно чувствуем какую-то апатию. Именно в тот момент нужно обязательно идти в тренажерный зал. Ты отдыхаешь, ты разогреваешь свое тело, ты получаешь определенную порцию эндорфинов, выходишь совершенно обновленный.
Идеальное время тренировок зависит от особенностей организма и образа жизни. Утренние могут быть полезными для улучшения настроения, повышения метаболизма и когнитивных функций, для поддержания дисциплины и регулярности занятий. Однако они также могут нести и определенные риски. Например, люди-совы и те, кто работает в ночные смены, нередко имеют нарушенные циркадные ритмы, поэтому могут испытывать значительные трудности при попытке тренироваться по утрам.
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