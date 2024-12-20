Тренировки утром или вечером? Узнали, как вычислить идеальное время для спорта

Cпециалисты советуют заниматься спортом прямо на рассвете! Утренняя тренировка помогает поскорее войти в рабочий ритм. Уровень кортизола, известного как гормон стресса, естественным образом повышается утром, помогая нам проснуться. Однако у некоторых он может быть чрезмерным, и если вы испытываете приступы тревоги из-за предстоящих рабочих задач, то можете попробовать снизить уровень кортизола за счет утренних пробежек. И заниматься нужно даже если ретроградный Меркурий против, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.



Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Особенно когда новолуние, когда луна уходящая, у нас не хватает энергии. Мы все равно чувствуем какую-то апатию. Именно в тот момент нужно обязательно идти в тренажерный зал. Ты отдыхаешь, ты разогреваешь свое тело, ты получаешь определенную порцию эндорфинов, выходишь совершенно обновленный.