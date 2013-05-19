Евровидение-2013. Как голосовали страны?

Новости Швеции. 281 баллов и первое место на международном песенном конкурсе увозит датчанка Эммили де Форест. Наивысшую оценку – 12 баллов – певице поставили 8 из 39 стран, принимавших участие в голосовании.

К слову, отрыв между первым и вторым местом на этом «Евровидении» составил 47 баллов. На втором месте из 26 финалистов оказался азербайджанский исполнитель Фарид Мамедов (234 балла). Для сравнения, шведская певица Loreen на «Евровидении-2012» набрала 372 балла, Бурановские бабушки из России (2 место на «Евровидении») – на 113 баллов меньше.

Третье место на «Евровидении-2013» досталось Украине (214 баллов). Норвегия, в конечном счете, увозит с собой 4 место и 191 балл, Россия – 174 балла и 5 место (см. таблицу № 1). Как видим, букмекеры с ТОП-5 конкурса не прогадали.

Белоруска Алёна Ланская увозит с «Евровидения» 16 место. Наивысшую оценку – 12 баллов – Беларуси поставила Украина. Израиль отдал Ланской 3 балла, Молдова – 4, Азербайджан – 7, Армения – 5, Мальта – 2, Греция – 1, Черногория – 3, Грузия – 5, Македония – 5, Литва – 1. Таким образом, композиция «Solayoh» бельгийского композитора принесла Беларуси 48 баллов. По результатам «Евровидения» Алёна Ланская обогнала конкурсантов из стран-организаторов: Великобритании, Германии, Испании и Франции. Легенда 80-х Бони Тайлер, на которую делала ставку Великобритания, занимает лишь 19-е место. Швеция – хозяйка «Евровидения-2013» – на 14 месте.



За кого проголосовали белорусы в финале «Евровидения-2013»?

Украина – 12,

Азербайджан – 10,

Россия – 8,

Мальта – 7,

Греция – 6,

Литва – 5,

Молдова – 4,

Норвегия – 3,

Армения – 2,

Дания – 1.

Через несколько часов после финального шоу организаторы обнародовали итоги голосования в полуфиналах. Напомним, белоруска Алёна Ланская выступала в первом полуфинале. По итогам голосования девушка набрала 64 балла, таким образом, заняв 7 место в полуфинальной битве. Фавориты первого полуфинала – датчанка Эммили де Форест, россиянка Дина Гарипова, украинка Злата Огневич (см. таблицу № 2). Лидеры второго полуфинала – Фарид Мамедов из Азербайджана, Koza Mostra и Agathon Iakovidis из Греции, Маргарет Бергер из Норвегии (см. таблицу № 3).