«Мы были первопроходцами». Ланская рассказала про клип, созданный с помощью ИИ, и анонсировала сольный концерт

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь градус женственности в преддверии 8 Марта зашкаливает. И вот очередное этому подтверждение. В гости заглянула заслуженная артистка Республики Беларусь, прекрасная певица и просто красавица Алена Ланская.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

У меня каждый год есть традиция: по весне я делаю большие мероприятия для своих поклонников. Таким образом я вдохновляюсь, и, когда у меня есть такие мероприятия, я чувствую аудиторию. Мне очень важен энергообмен со своими поклонниками, со своими зрителями. И безумно приятно, что в этом году мой большой сольный концерт состоится в родном городе Могилеве.

Александр Меженный, ведущий:

Почему Могилев? Почему именно малая родина? Алена Ланская:

В Минске у меня уже был большой концерт в 2021 году – это была главная площадка страны, Дворец Республики. А в этот раз я решила, что нужно съездить домой: это уважение к городу Могилеву, к моей Родине.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Скажи, сколько у тебя номеров 8 Марта будет в сольном концерте? Алена Ланская:

Более 20 песен будет в концерте живого исполнения. Плюс у меня очень интересная тема. Концерт будет проходить в рамках тура «Живая Вселенная». Многие темы будут раскрываться в концерте: это и любовь, которая есть между мужчиной и женщиной, это любовь, которая есть от наших родителей, любовь, которая есть от наших родных и близких, потому что это поддержка, опора, это забота, без этой любви мы тоже не существуем, и, конечно же, любовь к этому миру, ко Вселенной. И это любовь, которая рождается еще в самом тебе, потому что у каждого из нас внутри есть своя Вселенная.