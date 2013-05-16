Евровидение-2013. 16 мая - второй полуфинал конкурса

Новости мира. Самое популярное музыкальное телешоу континента «Евровидение» 16 мая вновь соберет миллионы поклонников. В шведском Мальмё - второй полуфинал. Его репетиция прошла накануне. На сцену выйдут представители 17 стран.

Журналисты, аккредитованные на конкурс, главным фаворитом этого вечера считают Азербайджан. В пятёрку сильнейших, по их мнению, также входят Греция, Норвегия, Сан-Марино и Финляндия.

Нодико Татишвили и Софо Геловани, участники конкурса «Евровидение-2013» (Грузия):

Поздравляем вас, Беларусь, что вы в финале. Анна очень талантливая, красивая, очень хорошо поет. И поэтому она уже в финале. Я очень люблю Беларусь, потому что я был на «Славянском базаре» 4 года назад, я был в Минске, я жил там неделю, потом жил в Витебске. Я был одним из победителей этого конкурса. Я очень люблю весь белорусский народ.

Имена победителей Евровидения узнаем в эту субботу. На сцену выйдет и белорусская исполнительница Алена Ланская.

Напомним, страны большой пятерки Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания и организатор конкурса этого года Швеция - автоматически попадают в финал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.