Евровидение-2013. Алена Ланская не будет менять свой номер в финале

Новости Швеции. Главная музыкальная интрига разрешится сегодня. В Шведском Мальмё - финал песенного конкурса «Евровидение». На сцену выйдут 26 исполнителей, в том числе и белоруска Алена Ланская. У неё восьмой номер.

К двадцатке лучших номеров из первого и второго полуфинала присоединятся страны большой пятерки Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания и организатор конкурса этого года Швеция. Они по правилам конкурса автоматически попадают в финал.

Шоу обещает быть ярким и интересным. Как стало известно, Алена Ланская не будет менять свой номер. Зрители еще раз услышат песню «Solayoh» и увидят выступление белоруски в сияющем платье со стразами на фоне блестящего дискобола. Прошедший день наша певица провела в репетициях и настроена на финал решительно.

Алена Ланская, финалистка песенного конкурса «Евровидение» (Беларусь):

Спасибо, что вы переживаете, и я буду делать все, что в моих силах, чтобы был самый высокий результат. Я надеюсь, что удача будет со мной рядом.

Победителя «Евровидения» определят по итогам голосования зрителей и профессионального жюри. Он получит символический хрустальный микрофон, а его страна примет песенный форум в следующем году.

К слову, за более чем полувековую историю конкурса Швеция уже в пятый раз проводит «Евровидение», а город Мальме - во второй. Пока рекордное число побед - 7 - принадлежит Ирландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начало шоу. 26 участников Евровидения выходят под флагами своих стран. Впереди - самое решающее выступление главного европейского конкурса. Из 6 исполнителей, которым не пришлось бороться за финал – две звезды не только европейского, но и мирового уровня. Германию представляет Каскада - одна из самых знаменитых и успешных исполнительниц музыки в стиле евродэнс. От Великобритании выступит легендарная Бони Тайлер. Кстати, 8 июня ей исполнится 62 года.

Среди других 20-ти финалистов – белоруска Алёна Ланская. И в этой битве титанов, она чувствует себя очень уверенно.

Артур Гаспарян, музыкальный критик (Россия):

Ой, а вы знаете, Алёна имеет все шансы попасть в десятку. Зажигательно танцевальный ритм, в котором намешано всё: сертаки, самба, румба - замечательный коктейль.

Яна Чурикова, телеведущая (Россия):

Должно быть что-то повыше пятого. Куда-нибудь давайте, ребята, поближе к трешке. Желаю Беларуси перепрыгнуть эту планку в этом году. Думаю, что есть все шансы.

Алёна Ланская несколько дней настраивается на финальное шоу и практически не показывается на глаза и камеры прессы. Однако, нескольких лишних минут славы на репетиции финала ей всё-таки не удалось избежать. Произошёл небольшой технический сбой. И всё внимание было приковано к Алёне.

Дмитрий Баранов, продюсер Алёны Ланской:

После того как прошла 40-секундная традиционная визитка представления участника, случилась двухминутная пауза на сцене, и вместо того, чтобы увидеть, где же моя Алена, воцарилась гробовая тишина на долю секунды, а потом зал стал рукоплескать.

Команда Алёны уверяет, что певица чувствует себя хорошо. Она в настроении и в голосе. О том, что предстоит серьёзная подготовка и Алёна настроена на продуктивную работу, певица сообщила в интервью после своего выхода в финал.

Дмитрий Баранов:

Настрой боевой. Я надеюсь, что вечером все будет хорошо, и мы покажем, сделаем все возможное, для того чтобы показать максимально возможный результат. И нам необходима ваша поддержка. Я понимаю, что вы не можете голосовать за Беларусь, но просто поддерживайте нас, держите за нас кулачки. Нам это так сейчас необходимо.

Зал Мальмо-арены замер в ожидании финала песенного конкурса Евровидение 2013. Он начнётся здесь буквально через пару часов. Белорусская участница Алёна Ланская выступит под номером 8. Будем болеть за нашу участницу и надеяться на хороший результат.