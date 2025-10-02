В Могилёве задержали самого опасного маньяка в истории суверенной Беларуси

Он не ушел от возмездия даже спустя 30 лет. Правоохранители задержали самого жестокого серийного маньяка в истории суверенной Беларуси. Им оказался 53-летний житель Могилева. На счету душегуба – 8 убийств и 2 покушения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его жертвами становились те, кто не мог дать отпор и защититься – девочки-подростки и молодые женщины до 20 лет. Преступник выслеживал белорусок у многоэтажек и проходил за ними в подъезды. В лифтах, на лестничных площадках и крышах совершал действия сексуального характера. А если встречал противодействие, хладнокровно душил или убивал ножом.

Александр Копишев, начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции Министерства внутренних дел Беларуси:

В одном случае это было преступление, которое было совершено прямо в квартире, когда преступник, мы называем уже сегодня его душегуб прям, к каким он и относится, зашел прямо за девочкой в квартиру, где совершил жестокое убийство и надругался еще над трупом. Поэтому категории и версии были разные. Опять же, с учетом того, что все города, которые являлись местами совершения преступления, они были привязаны к крупным железнодорожным узлам.

Маньяк орудовал с 1996-го по 1999-й годы в Могилевской, Витебской и Минской областях. Тогда раскрыть дело по горячим следам не удалось. Поиски преступника не прекращались практически 30 лет. С помощью современных технологий и оборудования судмедэкспертам удалось установить ДНК душегуба. Следователи проверили более 100 тысяч человек, и наконец нашли подозреваемого. Мужчину задержали в центре Могилева при поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз».