В Могилёве задержали самого опасного маньяка в истории суверенной Беларуси
Он не ушел от возмездия даже спустя 30 лет. Правоохранители задержали самого жестокого серийного маньяка в истории суверенной Беларуси. Им оказался 53-летний житель Могилева. На счету душегуба – 8 убийств и 2 покушения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его жертвами становились те, кто не мог дать отпор и защититься – девочки-подростки и молодые женщины до 20 лет. Преступник выслеживал белорусок у многоэтажек и проходил за ними в подъезды. В лифтах, на лестничных площадках и крышах совершал действия сексуального характера. А если встречал противодействие, хладнокровно душил или убивал ножом.
Александр Копишев, начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции Министерства внутренних дел Беларуси:
В одном случае это было преступление, которое было совершено прямо в квартире, когда преступник, мы называем уже сегодня его душегуб прям, к каким он и относится, зашел прямо за девочкой в квартиру, где совершил жестокое убийство и надругался еще над трупом. Поэтому категории и версии были разные. Опять же, с учетом того, что все города, которые являлись местами совершения преступления, они были привязаны к крупным железнодорожным узлам.
Маньяк орудовал с 1996-го по 1999-й годы в Могилевской, Витебской и Минской областях. Тогда раскрыть дело по горячим следам не удалось. Поиски преступника не прекращались практически 30 лет. С помощью современных технологий и оборудования судмедэкспертам удалось установить ДНК душегуба. Следователи проверили более 100 тысяч человек, и наконец нашли подозреваемого. Мужчину задержали в центре Могилева при поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз».
Александр Агафонов, начальник главного следственного управления Следственного комитета Беларуси:
Продолжает вести себя таким, то есть лишь под тяжестью доказательств тех эпизодов, где установили его причастность, он дает показания. Дает их спокойно, дает их хладнокровно, цинично, описывая совершенные им зверства. Вместе с тем и сегодняшнее мероприятие, и в целом мы заинтересованы узнать все обстоятельства.
Следователи устанавливают все факты противоправной деятельности обвиняемого. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить в правоохранительные органы.