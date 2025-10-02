В Лельчицах к областным «Дожинкам» благоустроили около 180 объектов

В Лельчицах идут последние приготовления к областным «Дожинкам». Уже завтра, 3 октября, городской поселок будет встречать аграриев юго-восточного региона страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К празднику благоустроили около 180 объектов: обновили коммуникации, дороги и автостанцию. Преобразили центральную площадь и парк, провели реконструкцию в местной больнице. Хирургическое отделение теперь готово принимать пациентов в современных и комфортных условиях. Оно рассчитано на 15 человек, которым при необходимости окажут экстренную и плановую помощь.

Александр Гусак, главный врач Лельчицкой центральной районной больницы:

С начала года мы уже полностью отремонтировали первый этаж поликлиники, частично третий этаж, уже обновилась лаборатория, детская консультация. Сегодня мы открываем обновленное хирургическое отделение, надеюсь, что в следующем году тоже продолжим обновлять нашу ЦРБ.

Завершился ремонт и в территориальном центре социального обслуживания. Он не просто приобрел новый облик, но и стал более функциональным.