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В Лельчицах к областным «Дожинкам» благоустроили около 180 объектов

02 октября 2025 13:44
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В Лельчицах идут последние приготовления к областным «Дожинкам». Уже завтра, 3 октября, городской поселок будет встречать аграриев юго-восточного региона страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лельчицах к областным «Дожинкам» благоустроили около 180 объектов-2

К празднику благоустроили около 180 объектов: обновили коммуникации, дороги и автостанцию. Преобразили центральную площадь и парк, провели реконструкцию в местной больнице. Хирургическое отделение теперь готово принимать пациентов в современных и комфортных условиях. Оно рассчитано на 15 человек, которым при необходимости окажут экстренную и плановую помощь.

В Лельчицах к областным «Дожинкам» благоустроили около 180 объектов-4

Александр Гусак, главный врач Лельчицкой центральной районной больницы:
С начала года мы уже полностью отремонтировали первый этаж поликлиники, частично третий этаж, уже обновилась лаборатория, детская консультация. Сегодня мы открываем обновленное хирургическое отделение, надеюсь, что в следующем году тоже продолжим обновлять нашу ЦРБ.

Завершился ремонт и в территориальном центре социального обслуживания. Он не просто приобрел новый облик, но и стал более функциональным.

В Лельчицах к областным «Дожинкам» благоустроили около 180 объектов-6

Людмила Андриевская, директор Лельчицкого территориального центра социального обслуживания населения:
Закуплена новая мебель, созданы комфортные условия для проведения занятий, кружков, клубов. Также мы оборудовали методический кабинет для работы наших специалистов. Каждый специалист может прийти и воспользоваться методической литературой для проведения различных направлений работы с инвалидами, пожилыми гражданами и иными категориями, нуждающимися в социальных услугах.

Еще одним долгожданным подарком станет открытие многоэтажного жилого дома – 40 семей получат ключи от новых квартир. 

# Год благоустройства # Дожинки

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