Алена Ланская: В Беларуси есть все условия, чтобы встретить «Евровидение-2014»

Новости Швеции. Белорусская исполнительница Алёна Ланская вышла в финал «Евровидения». Это известие пришло накануне поздно вечером из шведского Мальмё, где состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса. На сцену вышли представители из 16 стран, борьба оказалась непростой. За шоу наблюдали сотни миллионов телезрителей по всему миру.

После выступления в полуфинале журналисты буквально засыпали Алёну Ланскую вопросами. На один из них белорусская участница ответила не задумываясь, и особенно уверенно.

Алёна Ланская, представительница Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Вы знаете, я люблю свою страну, я люблю свою Родину. И я могу сказать однозначно, что в моей стране есть все условия для того, чтобы встретить «Евровидение-2014» в Беларуси.

О том, что вопрос небеспочвенный, подтвердил и повышенный интерес журналистов к нашей участнице и после окончания пресс-конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алёна Ланская, представительница Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Конкурс «Евровидение» очень непредсказуемый. Бывали такие года, когда букмекерские конторы ставили артиста на самую высокую позицию, в итоге он даже не проходил в финал. А бывали года, когда букмекерские конторы даже не уделяли артисту внимания, и он проходил в финал и выигрывал. Я надеюсь, что удача будет со мной рядом. Спасибо большое за то, что вы голосовали за меня, спасибо, что вы переживаете. И я буду делать всё, что в моих силах, чтобы был высокий результат.

Несмотря на проблемы с голосом, которые начались незадолго до полуфинала, Алёна порадовала своим выступлением не только публику, но и тех, кто готовил её к «Евровидению» и особенно волновался.

Алекс Панайи, педагог Алёны Ланской по вокалу (Кипр):

Я счастлив сейчас, потому что на первых репетициях у Алёны были проблемы с голосом. Затем она пела всё лучше и лучше. Но сегодня просто превосходно.

Белорусская делегация была готова продолжить борьбу в финале, поэтому долгой эйфории, хоть это и Швеция, не будет. Впереди ещё много работы. Алёна намекнула, что в финале возможны новые сюрпризы в её выступлении.

Дмитрий Баранов, продюсер Алёны Ланской:

Это моё уже не первое «Евровидение». Вместе с такой большой международной командой мы готовили и Дмитрия Колдуна, когда Беларусь заняла до сих пор непревзойдённое пятое место в финале. И я объективно хочу сказать никогда Беларусь ещё не была так готова к тому, чтобы показать максимально возможный результат.

После вчерашнего ажиотажа, в пресс-центре - затишье перед очередной бурей - вторым полуфиналом. Звёзды «Евровидения» здесь редкие гости, поэтому «выход в свет» украинской участницы Златы Огневич для стал настоящей наживкой для журналистов. Злату озолотили комплиментами, а она, в свою очередь, не поскупилась на добрые слова для Алёны Ланской.

Злата Огневич, представительница Украины на конкурсе «Евровидение-2013»:

Как она может не понравиться? Она же прошла в финал, она очень красивая, очаровательная, обаятельная девушка. И голос сильный.

В рейтинге, составленном пресс-центром, Алена Ланская занимает то шестую, то пятую строчку. За нее сегодня проголосовало 342 журналиста. Такое же количество голосов у Мальты во втором полуфинале, правда, она занимает восьмое место. Первое место во втором полуфинале специалисты прочат Норвегии.



Компанию Алёне в финале составят представители Дании, Молдовы, Украины, Голландии, Эстонии, России, Литвы, Ирландии, Бельгии. Второй полуфинал пройдёт 16 мая. Финал состоится 18 мая, где и определится победитель. К слову, в этом году Беларусь принимает участие в самом популярном песенном шоу Европы в десятый раз.