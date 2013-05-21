Евровидение-2013. Продюсер Ланской: Для Беларуси 16-е место в финале – отличнейший результат

Новости Беларуси. Выступление Алёны Ланской на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013» разделило интернет-пользователей на два лагеря. Одни не перестают восхищаться бойцовским характером певицы: участвовать в национальном отборе на «Евровидение» девушка решилась после череды скандальных событий предыдущего отбора. Другие неустанно критикуют сценический образ и композицию Ланской. «Евровидение» закончилось два дня назад, а страсти не утихают. Напомним, в этом году белорусы увозят с «Евровидения» 16 место из 26.

По прибытию в Минск Дмитрий Баранов, продюсер Алёны Ланской отметил, что Беларусь в финале еровизийного форума – настоящий прорыв. Сама Алёна призналась, что своё выступление на «Евровидении» считает успешным.

Дмитрий Баранов, продюсер Алёны Ланской (в интервью «Народной газете»):

Для Беларуси 16-е место в финале этого года просто отличнейший результат. Ведь до этого было три года дикого застоя, когда Беларусь вообще не появлялась в финале. Европе еще надо привыкнуть к мысли, что у нас отличная культура, развитые музыкальные традиции, что мы та страна, которая может готовить качественный музыкальный продакшн. Что до выступления Алены, оно прошло блестяще. Я считаю, это лучшее и ярчайшее выступление за все десять лет участия Беларуси в конкурсе. Это второй результат после Дмитрия Колдуна. Для меня как продюсера отрадно, что в этом году мы обошлись без Филиппа Киркорова и Максима Фадеева, как в случае с Колдуном и группой «3+2».

Наивысшую оценку – 12 баллов – Беларуси в этом году поставила Украина. Израиль отдал Алёне Ланской 3 балла, Молдова – 4, Азербайджан – 7, Армения – 5, Мальта – 2, Греция – 1, Черногория – 3, Грузия – 5, Македония – 5, Литва – 1. Таким образом, композиция «Solayoh» бельгийского композитора принесла Беларуси 48 баллов.

Дмитрий Баранов, продюсер Алёны Ланской:

Это моё уже не первое «Евровидение». Вместе с такой большой международной командой мы готовили и Дмитрия Колдуна, когда Беларусь заняла до сих пор непревзойдённое пятое место в финале. И я объективно хочу сказать, никогда Беларусь ещё не была так готова к тому, чтобы показать максимально возможный результат.

Яна Чурикова, журналист, телеведущая (Россия):

Мы с коллегами посовещались и пришли вот к какому выводу: номер Алёны Ланской можно отнести к традиционно базовым евровизийным ценностям. Это та школа, которую представляла Елена Папаризу, так школа, которую представляла Ани Лорак. И вот Алёна Ланская продолжение. Но хорошо, когда традиции соблюдаются на протяжении многих лет. Возможно, Беларуси в этом году уже не нужны были никакие новаторские штуки. Просто надо было сделать красиво в рамках предложенного формата. И, как мне кажется, эта задача выполнена на 300%.

Большая международная команда, о какой говорит продюсер Баранов – это две бэк-вокалистки из Сербии, три танцора: один – из Германии, второй – из Словении, а третий, афроамериканец, выступавший и на подтанцовке, и на бэк-вокале. Постановкой номера Ланской занимался сербский хореограф, над сценическим образом работали греческие стилисты и визажисты. К слову, в этом году Беларусь впервые готовила участника «Евровидения» за спонсорские деньги.

Дмитрий Баранов не исключает повторного участия Алены Ланской в конкурсе.