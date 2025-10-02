61 центнер с гектара – на сельхозпредприятии «Копыльское» рассказали о результатах уборочной кампании
В Минской области активно ведется кормозаготовка. Всего необходимо заложить более двух миллионов тонн. Внимание не только объему, но и качеству, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
«Основная культура – это озимая пшеница» – поговорили с начальником сельхозпредприятия.
Активно аграрии Копыльщины собирают драгоценный зеленый урожай. Сельхозпредприятию «Копыльское» необходимо заложить в ямы 32 тысячи тонн силоса – это будет полуторагодичный запас для животных. Ежедневно, чтобы обеспечить бесперебойную работу, в поля выезжает свыше 20 единиц техники.
Сергей Матюшенко, директор сельхозпредприятия «Копыльское»:
В рационы животных обязательно входит силос, сенаж и концентрированные корма, то бишь комбикорма. Рационы пересматриваются у нас каждый день, в зависимости от удоя коров на голову, а также питательности ям. Поэтому концентрированные корма регулируются благодаря этому. Чем лучше мы заготовили сенажа и силоса, тем меньше концентрированных кормов нам необходимо закупать для обеспечения полноценного питания животным. Чтобы коровы, конечно, были богаты всеми витаминами, могли работать продуктивно и давать большую отдачу молока нам.
В целом уборочной на предприятии довольны. Результаты хорошие.
Сергей Матюшенко:
Что касается уборочной, то она в 2025 году у нас прошла, можно сказать, налегке, на одном дыхании. Сплоченный коллектив, хорошо подготовленная техника. Минимум было поломок и простоев. Работали ребята самоотверженно, самоотданно с утра до ночи, несмотря на личное время, личные дела и заботы, поэтому уборочная прошла хорошо у нас. Что касается ожиданий, хотелось бы, как всегда, лучше, но что есть, то есть. В 2025 году рапс у нас среднеурожайный дал 52 центнера, зерновые – 61 центнер с гектара.
Подробности в видео.