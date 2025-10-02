61 центнер с гектара – на сельхозпредприятии «Копыльское» рассказали о результатах уборочной кампании

В Минской области активно ведется кормозаготовка. Всего необходимо заложить более двух миллионов тонн. Внимание не только объему, но и качеству, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

«Основная культура – это озимая пшеница» – поговорили с начальником сельхозпредприятия.

Активно аграрии Копыльщины собирают драгоценный зеленый урожай. Сельхозпредприятию «Копыльское» необходимо заложить в ямы 32 тысячи тонн силоса – это будет полуторагодичный запас для животных. Ежедневно, чтобы обеспечить бесперебойную работу, в поля выезжает свыше 20 единиц техники.