Прямой эфир

61 центнер с гектара – на сельхозпредприятии «Копыльское» рассказали о результатах уборочной кампании

02 октября 2025 14:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минской области активно ведется кормозаготовка. Всего необходимо заложить более двух миллионов тонн. Внимание не только объему, но и качеству, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

«Основная культура – это озимая пшеница» – поговорили с начальником сельхозпредприятия.

Активно аграрии Копыльщины собирают драгоценный зеленый урожай. Сельхозпредприятию «Копыльское» необходимо заложить в ямы 32 тысячи тонн силоса – это будет полуторагодичный запас для животных. Ежедневно, чтобы обеспечить бесперебойную работу, в поля выезжает свыше 20 единиц техники.

61 центнер с гектара – на сельхозпредприятии «Копыльское» рассказали о результатах уборочной кампании-2

Сергей Матюшенко, директор сельхозпредприятия «Копыльское»:
В рационы животных обязательно входит силос, сенаж и концентрированные корма, то бишь комбикорма. Рационы пересматриваются у нас каждый день, в зависимости от удоя коров на голову, а также питательности ям. Поэтому концентрированные корма регулируются благодаря этому. Чем лучше мы заготовили сенажа и силоса, тем меньше концентрированных кормов нам необходимо закупать для обеспечения полноценного питания животным. Чтобы коровы, конечно, были богаты всеми витаминами, могли работать продуктивно и давать большую отдачу молока нам.

В целом уборочной на предприятии довольны. Результаты хорошие.

61 центнер с гектара – на сельхозпредприятии «Копыльское» рассказали о результатах уборочной кампании-4

Сергей Матюшенко:
Что касается уборочной, то она в 2025 году у нас прошла, можно сказать, налегке, на одном дыхании. Сплоченный коллектив, хорошо подготовленная техника. Минимум было поломок и простоев. Работали ребята самоотверженно, самоотданно с утра до ночи, несмотря на личное время, личные дела и заботы, поэтому уборочная прошла хорошо у нас. Что касается ожиданий, хотелось бы, как всегда, лучше, но что есть, то есть. В 2025 году рапс у нас среднеурожайный дал 52 центнера, зерновые – 61 центнер с гектара.

Подробности в видео.

# Сергей Матюшенко # Юлия Минич # Уборочная кампания # Сельское хозяйство

Другие новости рубрики

Все новости
90 тыс. гектаров кукурузы на силос убрали аграрии Минской области
02 октября 2025 14:33

90 тыс. гектаров кукурузы на силос убрали аграрии Минской области

Более 30 тыс. иностранных граждан получают образование в Беларуси
02 октября 2025 14:00

Более 30 тыс. иностранных граждан получают образование в Беларуси

В Лельчицах к областным «Дожинкам» благоустроили около 180 объектов
02 октября 2025 13:44

В Лельчицах к областным «Дожинкам» благоустроили около 180 объектов