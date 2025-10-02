В Витебске открыли профильный класс «Юный прокурор»

«Юный прокурор» – так с гордостью теперь себя называют ученики профильного класса 34-й школы Витебска. Его открыли при поддержке Генеральной прокуратуры Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Юный прокурор» – так с гордостью теперь себя называют ученики профильного класса 34-й школы Витебска. Его открыли при поддержке Генеральной прокуратуры Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ваша миссия – нести закон в жизнь, соблюдать его, требовать соблюдение закона от других.
Для 26 десятиклассников разработали инновационную программу. Школьники будут углубленно изучать правовые дисциплины. Также в расписании – еженедельный факультатив «Достойны Родине служить». Кроме того, практические занятия с действующими прокурорами и посещение судебных заседаний. Ученики нового класса получат возможность участвовать в профильных конкурсах и олимпиадах.
Анна Лейченко, учащаяся средней школы № 34 Витебска:
Сейчас такая ситуация в мире сложная, я считаю, что очень важно ценить именно свою страну, быть патриотом. И такая инициатива дает возможность, во-первых, лучше с этим ознакомиться, чтобы не допустить ошибку. А во-вторых, конечно, чтобы подготовиться к поступлению лучше.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Мы считаем, что именно такая форма работы с молодежью нам позволяет находить среди них не только талантливых, не только умных, но и уже в последних классах общеобразовательных школ формировать из них настоящих патриотов. В этом году из первых выпусков – 27 мальчишек и девчонок поступили на юридические факультеты. Судьбу каждого из них мы будем отслеживать. И я надеюсь, что все они после окончания вузов придут к нам работать.
Всего при поддержке Генпрокуратуры уже открыли 14 профильных классов. Еще один появится до конца года в Брестской области. Попасть в ряды «Юных прокуроров» непросто: нужно пройти конкурсный отбор.