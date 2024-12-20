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Чем чревато экстремальное похудение? История продюсера Дмитрия Баранова

20 декабря 2024 19:37
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В шоу-бизнесе, причем не только в белорусском, Дмитрий Баранов был популярной личностью. Работал с народными артистами Беларуси и России, был арт-директором Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской, руководил отечественными телепроектами, продюсировал молодых белорусских исполнителей: среди них – Руслан Алехно, Петр Елфимов, Алена Ланская. А добился признания исключительно круглосуточным трудом – без выходных и перерывов. Добавьте сюда стресс, гастроли, отсутствие здорового питания – и вот он, лишний вес, поплывшая фигура. Дмитрий исправлял свое тело экстремальными способами: принимал специальные таблетки для похудения, сидел на жесткой диете – порою сутками на одной воде, и часами занимался в тренажерном зале, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Чем чревато экстремальное похудение? История продюсера Дмитрия Баранова-2

Екатерина Близнец, бывшая коллега и подруга Дмитрия Баранова:
Работа в нашей сфере, такой гастрольно-концертной, она не предполагает какого-то графика адекватного. Нет выходных, нет понятия начало или окончание рабочего дня, это постоянная история с переездами, с концертами, смена локаций, и, конечно, решение большого объема вопросов. Для того, чтобы вклинить в этот жесткий темп такую процедуру, как занятие спортом, я помню, у Димы отводилось раннее время. Начинались тренировки в спортивном зале в 7 утра. Ничего нет плохого, чтобы утро начинать с физической подготовки. Но, наверное, при условии, если у тебя есть возможность восстановить свои силы. Дима за последний год очень похудел. Он правда прикладывал к этому очень много усилий, даже чрезмерно много. Это и занятия спортом, в том числе правила питания, которые предполагали порой и какие-то диеты жесткие.

9 августа 2013 года сердце Дмитрия Баранова остановилось. Ему было 38 лет.

Чем чревато экстремальное похудение? История продюсера Дмитрия Баранова-4

Нередко возникает вопрос: если совсем нет времени заниматься, может, и не нужно? Медики единодушны: активность очень важна! То, что не используется, бездействует – атрофируется, становится мишенью для патогенных бактерий или метаболических нарушений и в конечном итоге приводит к заболеваниям. Есть правило: помнить о золотой середине и входить в активность не с разбега.

Подробности в видео.


 

# Алена Ланская # Дмитрий Баранов

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