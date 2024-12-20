Чем чревато экстремальное похудение? История продюсера Дмитрия Баранова

В шоу-бизнесе, причем не только в белорусском, Дмитрий Баранов был популярной личностью. Работал с народными артистами Беларуси и России, был арт-директором Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской, руководил отечественными телепроектами, продюсировал молодых белорусских исполнителей: среди них – Руслан Алехно, Петр Елфимов, Алена Ланская. А добился признания исключительно круглосуточным трудом – без выходных и перерывов. Добавьте сюда стресс, гастроли, отсутствие здорового питания – и вот он, лишний вес, поплывшая фигура. Дмитрий исправлял свое тело экстремальными способами: принимал специальные таблетки для похудения, сидел на жесткой диете – порою сутками на одной воде, и часами занимался в тренажерном зале, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Екатерина Близнец, бывшая коллега и подруга Дмитрия Баранова:

Работа в нашей сфере, такой гастрольно-концертной, она не предполагает какого-то графика адекватного. Нет выходных, нет понятия начало или окончание рабочего дня, это постоянная история с переездами, с концертами, смена локаций, и, конечно, решение большого объема вопросов. Для того, чтобы вклинить в этот жесткий темп такую процедуру, как занятие спортом, я помню, у Димы отводилось раннее время. Начинались тренировки в спортивном зале в 7 утра. Ничего нет плохого, чтобы утро начинать с физической подготовки. Но, наверное, при условии, если у тебя есть возможность восстановить свои силы. Дима за последний год очень похудел. Он правда прикладывал к этому очень много усилий, даже чрезмерно много. Это и занятия спортом, в том числе правила питания, которые предполагали порой и какие-то диеты жесткие.

9 августа 2013 года сердце Дмитрия Баранова остановилось. Ему было 38 лет.