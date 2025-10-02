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Более 30 тыс. иностранных граждан получают образование в Беларуси

02 октября 2025 14:00
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Новейшие технологии, привлекательные цены на обучение и, конечно, высокое качество. Эти и другие аспекты все чаще привлекают иностранных абитуриентов для получения образования в Беларуси,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Завершив учебу, многие решают вернуться на Родину, чтобы работать по специальности. Но есть и те, кто выбирает Синеокую для жизни и построения успешной карьеры. Только в Минской области работают около 10 тысяч иностранных граждан.

Более 30 тыс. иностранных граждан получают образование в Беларуси-2

– Какой это цвет?
– Это красный цвет.

Более 30 тыс. иностранных граждан получают образование в Беларуси-4

В Жодинском политехническом колледже, где более 850 учащихся, есть особая интернациональная группа. Десять юношей и девушек из солнечной Африки, представители Камеруна, Эфиопии и Эритреи, изучают русский язык. Для них каждый звук – это успех, а предложение – победа. 

Это только первый этап обучения. Но важная ступенька для будущего развития. Задача – освоить язык оперативно, а далее у каждого из этих учащихся есть цель: остаться в Беларуси, трудоустроиться и создать семью.

Более 30 тыс. иностранных граждан получают образование в Беларуси-6

Стефан Сабет:
Я стремлюсь изучить белорусскую систему медицины, чтобы поднять свою квалификацию на новый уровень. Но это лишь начало. Я мечтаю стать врачом и нести помощь людям по всему миру. И я уверен, что именно белорусское образование станет тем прочным фундаментом, который позволит мне реализовать эту мечту.

Более 30 тыс. иностранных граждан получают образование в Беларуси-8

Абрахам Гебретенсай:
Когда я овладею русским языком в совершенстве, возможно, я продолжу здесь обучение на политолога. Затем, когда я вернусь на Родину, я буду делиться культурой, традициями и языком этой страны.

Более 30 тыс. иностранных граждан получают образование в Беларуси-10

Теория подкрепляется языковой практикой. Встречи, общение, диалоги. Ведь только таким образом можно научиться говорить и думать на одном языке с носителем.

Подробнее в видео.

# Образование в Беларуси

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