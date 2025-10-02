Более 30 тыс. иностранных граждан получают образование в Беларуси

Новейшие технологии, привлекательные цены на обучение и, конечно, высокое качество. Эти и другие аспекты все чаще привлекают иностранных абитуриентов для получения образования в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Завершив учебу, многие решают вернуться на Родину, чтобы работать по специальности. Но есть и те, кто выбирает Синеокую для жизни и построения успешной карьеры. Только в Минской области работают около 10 тысяч иностранных граждан.

– Какой это цвет?

– Это красный цвет.

В Жодинском политехническом колледже, где более 850 учащихся, есть особая интернациональная группа. Десять юношей и девушек из солнечной Африки, представители Камеруна, Эфиопии и Эритреи, изучают русский язык. Для них каждый звук – это успех, а предложение – победа. Это только первый этап обучения. Но важная ступенька для будущего развития. Задача – освоить язык оперативно, а далее у каждого из этих учащихся есть цель: остаться в Беларуси, трудоустроиться и создать семью.

Стефан Сабет:

Я стремлюсь изучить белорусскую систему медицины, чтобы поднять свою квалификацию на новый уровень. Но это лишь начало. Я мечтаю стать врачом и нести помощь людям по всему миру. И я уверен, что именно белорусское образование станет тем прочным фундаментом, который позволит мне реализовать эту мечту.

Абрахам Гебретенсай:

Когда я овладею русским языком в совершенстве, возможно, я продолжу здесь обучение на политолога. Затем, когда я вернусь на Родину, я буду делиться культурой, традициями и языком этой страны.