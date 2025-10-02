90 тыс. гектаров кукурузы на силос убрали аграрии Минской области

Более 50 % площадей с кукурузой убрано на силос. Урожайность составляет 280 центнеров с гектара. Уже в закромах половина объема от необходимого силоса. В лидерах аграрии Березинского, Несвижского и Любанского района. Качественная масса – основа высокой продуктивности стада, а это и привесы, и надои, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В сельхозпредприятии «Восход-Агро» полностью завершили сев озимых и сразу после перешли на кукурузу. Культура стратегически важная. Чтобы поголовье зимой было сытым, заготавливают будущий корм по технологии оперативно. За пару дней в закромах порядка 20 %.

Семен Свешников, директор сельхозпредприятия «Восход-Агро»:

Посевную кампанию хозяйство завершило в срок. В данный момент массово перешли на уборку кукурузы. Посевная площадь составляет 1300 га. Планируем к концу месяца закончить уборку кукурузы на силос. В скором времени планируем начать уборку кукурузы на зерно, отведено 100 га.

Предпочтение белорусскому гибриду «Полесский 212». Сорт высокоурожайный и устойчивый к переменам климата. Несмотря на прохладное лето, початки крупные и спелые. Денис Пшенник на уборке первый сезон, но точно не последний. Освоился, познакомился с процессом работы и начал получать удовольствие от работы. За день проходит порядка 50 гектаров.