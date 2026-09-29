В числе перспективных направлений – станкостроение, авиапром и железнодорожная отрасль.
Президент Беларуси встретился в губернатором Ульяновской области 29 сентября во Дворце Независимости.
Алексей Русских и его команда в Беларуси проведут два дня. 29 сентября успели посетить Минский завод колесных тягачей, ознакомиться с продукцией и процессами производства.
Многовекторность – это не отдаление от России, а поиск новых возможностей для сотрудничества. Александр Лукашенко 29 сентября ответил критикам внешней политики Минска, принимая во Дворце Независимости губернатора Ульяновской области.
«Я уже 30 с лишним лет работаю Президентом. Не для меня уже менять какие-то вектора», – добавил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ульяновской области России.
Стороны заслушали доклады о выполнении действующего плана сотрудничества, обсудили развитие промышленной кооперации и выстраивание долгосрочных партнерских связей.
Беларусь готова на долгосрочной основе обеспечивать поставки пассажирской, коммунальной и сельскохозяйственной техники в Ульяновскую область. Сотрудничество с этим российским регионом обсудили на заседании рабочей группы.
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