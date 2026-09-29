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Новости по тегу #Алексей Русских

Председатель Мингорисполкома обсудил с губернатором Ульяновской области расширение сотрудничества
29 сентября 2026 17:45

Председатель Мингорисполкома обсудил с губернатором Ульяновской области расширение сотрудничества

Лукашенко – Русских: подтягивайте нас больше к самолетостроению, мы будем хорошими помощниками
29 сентября 2026 16:40

Лукашенко – Русских: подтягивайте нас больше к самолетостроению, мы будем хорошими помощниками

Делегация Ульяновской области посетит «ИННОПРОМ» и военно-патриотический клуб «Рысь» 30 сентября
29 сентября 2026 16:38

Делегация Ульяновской области посетит «ИННОПРОМ» и военно-патриотический клуб «Рысь» 30 сентября

Многовекторность, самолеты и новые проекты. О чем говорил Лукашенко с главой Ульяновской области России?
29 сентября 2026 16:37

Многовекторность, самолеты и новые проекты. О чем говорил Лукашенко с главой Ульяновской области России?

Болтовня про многовекторность и упреки в адрес Лукашенко абсолютно несовместимы – Президент Беларуси
29 сентября 2026 16:35

Болтовня про многовекторность и упреки в адрес Лукашенко абсолютно несовместимы – Президент Беларуси

Беларусь и Ульяновская область определили приоритетные направления сотрудничества на 2027-2028 годы
11 июня 2026 06:11

Беларусь и Ульяновская область определили приоритетные направления сотрудничества на 2027-2028 годы

Беларусь и Ульяновская область намерены развивать промкооперацию и инвестиционное взаимодействие
01 октября 2025 17:56

Беларусь и Ульяновская область намерены развивать промкооперацию и инвестиционное взаимодействие

Сотни участников, новые контакты и договоренности – в Беларуси стартовал второй день Форума регионов
28 июня 2024 08:19

Сотни участников, новые контакты и договоренности – в Беларуси стартовал второй день Форума регионов

Беларусь готова помочь Ульяновской области России в развитии инфраструктуры для электромобилей
06 октября 2023 16:13

Беларусь готова помочь Ульяновской области России в развитии инфраструктуры для электромобилей

«Ульяновская область нам идеологически не чужда, это близкая нам область». Лукашенко встретился с губернатором
05 октября 2023 18:53

«Ульяновская область нам идеологически не чужда, это близкая нам область». Лукашенко встретился с губернатором

Губернатор Ульяновской области: «Делегацию из Республики Беларусь мы ждём у себя через несколько дней»
05 октября 2023 18:31

Губернатор Ульяновской области: «Делегацию из Республики Беларусь мы ждём у себя через несколько дней»

Александр Лукашенко – Алексею Русских: «Нам незачем конкурировать – надо объединять усилия»
05 октября 2023 18:10

Александр Лукашенко – Алексею Русских: «Нам незачем конкурировать – надо объединять усилия»