«Старт дан очень хороший». Как прошёл третий день Форума регионов Беларуси и России?

Минск закрыл около 250 позиций для авиастроения Ульяновска. Этот и другие вопросы обсуждались во время третьего дня Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Делегация Минска под руководством Владимира Кухарева встретилась с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Обсудили работу в самых различных сферах. Это авиастроение, микроэлектроника, агротехника и работа военно-патриотических клубов. Так, например, в сельскохозяйственной области 45% техники – это техника МТЗ. Также Минск готов обеспечить электроникой автомобильную отрасль России: УАЗ и ГАЗ.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Очень хорошее направление в электронике. Мы готовы участвовать в холдинге, который будет работать в Ульяновске. И наши предприятия уже отрабатывают направления деятельности, где мы имеем хорошие компетенции и можем тоже активно участвовать, потому что выпуск самых различных наименований в автомобилестроении, в авиастроении. Мы можем делать и принять участие в работе вот этого предприятия, которое уже открывается в Ульяновске.

Алексей Русских, губернатор Ульяновской области (Россия):

Будем взаимодействовать по всем направлениям. В области культуры у нас очень большой спектр взаимодействий: мы принимаем коллективы из Беларуси, наши коллективы отправляем. Считай, что старт дан очень хороший, будем эти отношения продвигать на еще более высокий уровень.

Уже этой осенью белорусскую столицу посетит делегация из Ульяновской области. Планируется и первый визит в Минск школьников, воспитанников военно-патриотических клубов.