Лукашенко о выходе на китайский рынок: «Все необходимые решения на уровне глав государств приняты»

Беларусь продолжает укреплять сотрудничество с российскими регионами. Новые точки экономического роста определяются с Ульяновской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация во главе с губернатором уже несколько дней работает в нашей стране. Гости посетили Брест и ряд предприятий. 5 октября – переговоры на высшем уровне.