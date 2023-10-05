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Лукашенко о выходе на китайский рынок: «Все необходимые решения на уровне глав государств приняты»

05 октября 2023 17:49
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Беларусь продолжает укреплять сотрудничество с российскими регионами. Новые точки экономического роста определяются с Ульяновской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация во главе с губернатором уже несколько дней работает в нашей стране. Гости посетили Брест и ряд предприятий. 5 октября – переговоры на высшем уровне.

Лукашенко о выходе на китайский рынок: «Все необходимые решения на уровне глав государств приняты»-1

Наш Президент предложил подняться выше некуда. Новый подход в белорусско-российской промышленной кооперация – это выход на рынки Поднебесной.

Лукашенко о выходе на китайский рынок: «Все необходимые решения на уровне глав государств приняты»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня мы активно ищем новые точки соприкосновения с учетом уже накопленного потенциала, налаживаем глубокое взаимодействие через кооперационные связи прежде всего в производственных сферах. Нынешняя ситуация дает нам возможность выйти на новый уровень кооперации. Все необходимые решения на уровне глав государств приняты. Основа наших экономических связей – промышленная сфера с акцентом на наукоемкие технологии.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Алексей Русских # Фотофакт

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