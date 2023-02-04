МТЗ поставит в Нижегородскую область не менее 200 тракторов

Новости Беларуси. Сегодня, 4 февраля, завершилась большая рабочая поездка нашей правительственной делегации. Непростая обстановка на внешнем контуре подталкивает Беларусь и Россию к углублению сотрудничества. В условиях глобальной мировой турбулентности укрепление взаимодействия с проверенными партнерами – залог стабильного развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Промышленная кооперация и успешное импортозамещение – одни из главных задач для обеспечения экономической независимости. А заключая новые соглашения, необходимо убедиться в верности выбранного направления.

Первой точкой маршрута белорусской делегации стал Нижний Новгород. Сфера интересов взаимодействия с этой областью значительно расширилась. Местные компании помогают возводить белорусскую АЭС, в Ворсме работает совместное предприятие по выпуску трамваев. Теперь взаимовыгодное сотрудничество получит новый виток развития: по итогам визита подписан пакет соглашений. Сотрудничать с Нижегородской ткацкой фабрикой будет Оршанский льнокомбинат, а МТЗ в этом году поставит в область не менее 200 тракторов. О чем договорились Головченко и губернатор Ульяновской области?

Точки взаимного роста, в том числе в промышленном секторе, удалось наметить и с Ульяновским регионом. О еще более тесной кооперации в различных областях договорились на встрече Романа Головченко с губернатором Алексеем Русских. Одно из перспективных направлений – авиастроение. К слову, совещание прошло на территории крупнейшего авиастроительного завода России «Авиастар». Роман Головченко ознакомился с работой предприятия.