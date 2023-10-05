Губернатор Ульяновской области: «Делегацию из Республики Беларусь мы ждём у себя через несколько дней»

Беларусь продолжает укреплять сотрудничество с российскими регионами. Новые точки экономического роста определяются с Ульяновской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация во главе с губернатором уже несколько дней работает в нашей стране. Гости посетили Брест и ряд предприятий. 5 октября – переговоры на высшем уровне.

Белорусские предприятия поставляют и свою технику. Ежегодно счет идет на десятки единиц и комплектующие – тысячи единиц на сборочные конвейеры УАЗ и УМЗ. Сейчас реализуется проект по производству в Ульяновской области полуприцепов на базе шасси МАЗ. Присмотреться друг к другу поближе предлагает губернатор региона.

Алексей Русских, губернатор Ульяновской области России:

Делегацию Республики Беларусь мы у себя ждем буквально через несколько дней. 12 октября у нас будет большая закупочная сессия в Ульяновской области, крупные автомобилепроизводители «АвтоВАЗ», КАМАЗ, ГАЗ и наш Ульяновский УАЗ будут проводить закупочную сессию с поставщиками комплектующих. И ряд ваших предприятий изъявили желание участвовать, я также думаю, что эта закупочная сессия, которая у нас пройдет 12 октября, также будет результативной.

Читайте также:

Лукашенко о выходе на китайский рынок: «Все необходимые решения на уровне глав государств приняты»

Александр Лукашенко – Алексею Русских: «Нам незачем конкурировать – надо объединять силы»

«Положительный эффект колоссальный». Лукашенко встретился с губернатором Ульяновской области