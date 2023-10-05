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Лукашенко: нам досталась от Советского Союза серьёзная производственная база для выпуска различной техники

05 октября 2023 17:41
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Беларусь продолжает укреплять сотрудничество с российскими регионами. Новые точки экономического роста определяются с Ульяновской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация во главе с губернатором уже несколько дней работает в нашей стране. Гости посетили Брест и ряд предприятий. Сегодня – переговоры на высшем уровне.

Лукашенко: нам досталась от Советского Союза серьёзная производственная база для выпуска различной техники-1

На обмен любезностями много времени не тратили. Это не визит вежливости, а поиск новых точек роста. На высшем уровне договоренности есть. Даже для интеграции в сферах высшего пилотажа.

Лукашенко: нам досталась от Советского Союза серьёзная производственная база для выпуска различной техники-4

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Белорусское предприятие «Интеграл» поставляет широкий спектр электронной компонентной базы, дисплейные модули и видеомониторы для российского оборонно-промышленного комплекса. Нам досталась от Советского Союза серьезная производственная база для выпуска различной техники: от сельхозмашин до необходимой для ремонта самолетов. Мы эту базу сохранили, приумножили, и сегодня мы совместно можем ее использовать. Об этом мы с президентом Путиным договорились.(Подробнее)

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# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Алексей Русских # Евгений Пустовой # Фотофакт

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