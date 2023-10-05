Лукашенко: нам досталась от Советского Союза серьёзная производственная база для выпуска различной техники

Беларусь продолжает укреплять сотрудничество с российскими регионами. Новые точки экономического роста определяются с Ульяновской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация во главе с губернатором уже несколько дней работает в нашей стране. Гости посетили Брест и ряд предприятий. Сегодня – переговоры на высшем уровне.

На обмен любезностями много времени не тратили. Это не визит вежливости, а поиск новых точек роста. На высшем уровне договоренности есть. Даже для интеграции в сферах высшего пилотажа.