«Ульяновская область нам идеологически не чужда, это близкая нам область». Лукашенко встретился с губернатором

Беларусь продолжает укреплять сотрудничество с российскими регионами. Новые точки экономического роста определяются с Ульяновской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация во главе с губернатором уже несколько дней работает в нашей стране. Гости посетили Брест и ряд предприятий. 5 октября – переговоры на высшем уровне. Александр Лукашенко подчеркнул, что с учетом накопленного опыта наладить более глубокое взаимодействие через кооперацию в производственной сфере не станет проблемой. Основа наших экономических связей – именно промышленная сфера с акцентом на наукоемкие технологии. Ульяновск – авиационная столица России. Новое совместное развитие может получить и эта отрасль. Евгений Пустовой продолжит тему.

Российские главы регионов в белорусском Дворце Независимости – современная традиция. А сегодня на встрече с руководителем Ульяновской области глава государства провел исторические параллели.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я всегда думаю: Ульяновская область нам идеологически не чужда, это близкая нам область еще и потому, что там родился и первые годы свои провел человек, который стоял у истоков нашего общего государства. Я не знаю, как вы к этому относитесь, но я очень трепетно к этому отношусь, потому что история есть история, ее нужно уважать, какой бы она ни была в прошлом. У губернатора Ульяновской области тоже, что называется, говорящая фамилия. Алексей Русских впечатлен Беларусью.

Алексей Русских, губернатор Ульяновской области России:

Я хочу выразить глубокую благодарность за такой прием. Для Ульяновской области и меня лично это очень большая честь. В вашу страну всегда приятно приезжать и возвращаться. Здесь нас очень хорошо понимают, ждут, и мы благодарим вас за такое отношение и хотим отвечать только взаимностью.

Завтра, 6 октября, пройдет заседание рабочей группы по развитию сотрудничества Беларуси и Ульяновской области. У главы региона состоятся переговоры с мэром Минска. Делегация посетила «Интеграл», «Горизонт», «АМКОДОР». Для нас это привычные бренды, для россиян – много открытий как по номенклатуре, так и применению товаров. Предметно такую кооперацию обсудили в правительстве. Не менее насыщенная повестка сотрудничества и в гуманитарной сфере.