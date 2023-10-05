Делегация Ульяновской области посетила холдинг «Горизонт». Гости ознакомились с производством и продукцией

Вместе работать над импортозамещением и наращивать объемы взаимной торговли. Минск и Ульяновск прорабатывают новые проекты, которые позволят укрепить экономическую независимость не только на уровне регионов. В эти дни с официальным визитом в Беларуси находится делегация из Ульяновской области России, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сегодня, 5 октября, партнеры посетили холдинг «Горизонт». Нашему производителю электроники и бытовой техники есть что предложить российскому покупателю. Направление прибыльное и перспективное. А значит, стоит вместе работать над новыми продуктами. Гости ознакомились с производственным процессом и линейкой выпускаемых товаров. Как ожидается, их на рынке Ульяновской области станет больше. Холдинг намерен увеличить поставки вдвое.

Алексей Русских, губернатор Ульяновской области России:

Встретились с генеральным директором, с руководителями подразделений. Я увидел высокий уровень компетенций в области производства телевизионной техники, электронной техники – ноутбуков, компьютеров. На самом деле, очень хорошее предприятие. Я удивлен, что вам удалось не только сохранить предприятие, а действительно вывести его на передовые позиции.

Юрий Предко, генеральный директор управляющей компании холдинга «Горизонт»:

Дополнительно мы познакомились с рядом предприятий, которые в Российской Федерации, в Ульяновской области, работают с новыми продуктами, которые раньше не производились в рамках импортозамещения, локализации. Я думаю, что мы найдем общие точки соприкосновения в новых продуктах для рынка Российской Федерации.