Александр Лукашенко – Алексею Русских: «Нам незачем конкурировать – надо объединять усилия»

Это уже стало аксиомой: санкции – время возможностей. Но фундамент этой уверенности – в управленческой философии Александр Лукашенко. Первое – сохранили и по мере возможностей развивали компетенции, второе – не пошли на поводу рекомендациям финансовых институтов Запада. И, казалось бы, балласт белорусского госсектора стал теперь спасательным кругом для некоторых союзных отраслей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы уделяете большое время развитию экологичного транспорта, стараясь сделать его окупаемым и одновременно доступным для всех слоем населения. Готовы обеспечить потребность региона в современной пассажирской технике: электробусах, автобусах, в том числе и на газомоторном топливе. Кроме того, мы производим широкий ряд грузовых сельскохозяйственных, коммунальных, дорожно-строительных машин. В сфере финансирования известно: мы готовы обучить персонал и обслуживать эту технику, если нужно, поставлять запасные части. Мне докладывают, что бюджет вашей области на будущий год направлен прежде всего на выполнение социальных программ, технологическое развитие, расширение инфраструктуры. Это задача, которая хорошо согласуется с темами, которые я уже обозначил. Если нужна наша поддержка, вы можете на нас рассчитывать. Нам, думаю, незачем конкурировать – надо объединять усилия.

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