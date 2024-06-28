Сотни участников, новые контакты и договоренности – в Беларуси стартовал второй день Форума регионов

Сотни участников, новые деловые контакты и бизнес-договоренности. Беларусь и Россия – продолжают планомерную работу по укреплению союзных связей. Сегодня второй день 11 по счету Форума регионов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Агеев, председатель Симферопольского городского совета (Россия): Заинтересованность как белорусской, так и российской – все это очень важно. Очень много подписываются совместных договоров о сотрудничестве. Я уверен, что, подписав договор с Витебском город Симферополь будет плодотворно и взаимовыгодно сотрудничать в этом направлении. Несмотря на временные сложности с логистикой, все равно будем работать, общаться.

Денис Фатеев, начальник управления спорта и туризма Витебского облисполкома: В рамках Форума регионов мы подписали соглашение с Министерством культуры и туризма Республики Крым, между управлениями спорта и туризма Витебского облисполкома. Данное соглашение позволит расширить наше взаимодействие с Республикой Крым и с нашей братской Российской Федерацией. Укрепить отношения и популяризировать и пропагандировать туризм между нашими братскими народами.

Региональное сотрудничество – двигатель торгово-экономических отношений двух стран. И на нынешнем форуме стороны возьмут новую высоту. Ожидания уже озвучены: 165 соглашений и более 100 контрактов на 30 миллиардов российских рублей станут итогом масштабной встречи. Отметим, Форум регионов Беларуси и России проводится под эгидой Совета Республики и Совета Федерации.

Алексей Русских, губернатор Ульяновской области (Россия):

Этот форум – это лишь часть той большой работы, которую, в принципе, Ульяновская область на протяжении многих лет ведет с Республикой Беларусь. Мы действуем в рамках договоренностей, которые достигли в результате моей встречи с Президентом Республики с Александром Григорьевичем. Работаем по всем направлениям: и экономика, и культура, и туризм, и спорт, и логистика.

На сегодня запланировано пленарное заседание Форума регионов. В его рамках состоится церемония подписания ряда официальных соглашений.