Прямой эфир

Беларусь готова помочь Ульяновской области России в развитии инфраструктуры для электромобилей

06 октября 2023 16:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Усиление производственной кооперации, поставка сельхозтехники и молодежная политика. Заседание рабочей группы по сотрудничеству нашей страны и Ульяновской области состоялось в городской Ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Беларусь готова помочь Ульяновской области России в развитии инфраструктуры для электромобилей-1

В нем приняли участие более 50 экспертов с российской и белорусской сторон. Были подняты темы взаимодействия в авиастроении, радиоэлектронной промышленности, станкостроении и сельском хозяйстве. В ходе встречи были подписаны меморандумы, один из них о сотрудничестве между Центром компетенций развития промышленности Ульяновской области и администрацией свободной экономической зоны «Минск».

Беларусь готова помочь Ульяновской области России в развитии инфраструктуры для электромобилей-4

Алексей Русских, губернатор Ульяновской области (Россия):
Мы должны сделать все возможное, чтобы в экономическом плане наши промышленные предприятия были сильными. Чтобы мы не отставали ни в каких технологиях. Предприятия Республики Беларусь обладают уникальными технологиями, которые необходимы нам, предприятиям Ульяновской области. В то же время у нас есть те технологии, которые необходимы предприятиям Беларуси. Мы не конкурируем, а только дополняем и помогаем друг другу.

Беларусь готова помочь Ульяновской области России в развитии инфраструктуры для электромобилей-7

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Приятно, что сегодня действительно были профессионалы, которые системно работают с различными направлениями деятельности. И я думаю, что те планы, которые были сегодня разработаны и намечены, в кратчайшие сроки будут реализовываться. Потому что анализ показал: что было намечено после прошлой встречи, оно все реализовано. И, конечно, очень важно, что появляются новые и новые сферы для сотрудничества.

Беларусь готова помочь Ульяновской области России в развитии инфраструктуры для электромобилей-10

Кроме того, Ульяновская область заинтересована в закупке зарядных станций для электромобилей. Беларусь готова помочь в развитии и этой инфраструктуры. Внимание уделили также культурной сфере. Стороны постоянно проводят совместные мероприятия, в том числе фестивали, дни кино, форумы и конференции. Всего заключено около восьми соглашений в этой сфере.

# Беларусь-Россия # общество # Алексей Русских # Владимир Кухарев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Несвиже наградили 200 лучших педагогов Минской области
06 октября 2023 15:52

В Несвиже наградили 200 лучших педагогов Минской области

24 жительницы Минской области наградили орденом Матери. Познакомились с большой семьёй одной из героинь
06 октября 2023 15:24

24 жительницы Минской области наградили орденом Матери. Познакомились с большой семьёй одной из героинь

«Хочется написать картины». Этот дворник превращает дворы и подъезды в произведения искусства
06 октября 2023 14:38

«Хочется написать картины». Этот дворник превращает дворы и подъезды в произведения искусства