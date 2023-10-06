Беларусь готова помочь Ульяновской области России в развитии инфраструктуры для электромобилей

Усиление производственной кооперации, поставка сельхозтехники и молодежная политика. Заседание рабочей группы по сотрудничеству нашей страны и Ульяновской области состоялось в городской Ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В нем приняли участие более 50 экспертов с российской и белорусской сторон. Были подняты темы взаимодействия в авиастроении, радиоэлектронной промышленности, станкостроении и сельском хозяйстве. В ходе встречи были подписаны меморандумы, один из них о сотрудничестве между Центром компетенций развития промышленности Ульяновской области и администрацией свободной экономической зоны «Минск».

Алексей Русских, губернатор Ульяновской области (Россия):

Мы должны сделать все возможное, чтобы в экономическом плане наши промышленные предприятия были сильными. Чтобы мы не отставали ни в каких технологиях. Предприятия Республики Беларусь обладают уникальными технологиями, которые необходимы нам, предприятиям Ульяновской области. В то же время у нас есть те технологии, которые необходимы предприятиям Беларуси. Мы не конкурируем, а только дополняем и помогаем друг другу.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Приятно, что сегодня действительно были профессионалы, которые системно работают с различными направлениями деятельности. И я думаю, что те планы, которые были сегодня разработаны и намечены, в кратчайшие сроки будут реализовываться. Потому что анализ показал: что было намечено после прошлой встречи, оно все реализовано. И, конечно, очень важно, что появляются новые и новые сферы для сотрудничества.