Беларусь и Ульяновская область определили приоритетные направления сотрудничества на 2027-2028 годы

Делегация Беларуси – в Ульяновской области России. На заседании рабочей группы подписан двусторонний план мероприятий на 2027-28-й годы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному взаимодействию. Мероприятие прошло под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева и губернатора Ульяновской области Алексея Русских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны заслушали доклады о выполнении действующего плана сотрудничества, обсудили развитие промышленной кооперации и выстраивание долгосрочных партнерских связей. В центре внимания – совместные проекты в машиностроении, авиастроении и радио-электронной промышленности.

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета: В нашем сотрудничестве нет второстепенных направлений. Они все очень важны, потому что они охватывают различные сферы экономики. И сегодня мы видим, что очень много еще направлений, по которым мы можем и наращивать темпы. И сегодня, конечно же, таким базовым направлением является авиастроение, потому что оно дает очень хорошую динамику. Мы видим хорошие перспективы по производству микросхем здесь. Мы сегодня уже в ходе заседания обозначили ряд новых направлений по производству техники, которую выпускают наши предприятия, по созданию совместных предприятий. Это очень важно. Очень хотелось бы, чтобы мы, конечно же, сегодня, видя вот эти перспективы, работали еще более активно. Поэтому делегация очень большая приехала из Республики Беларусь.

Алексей Русских, губернатор Ульяновской области России:

Ежегодный прирост нашего товарооборота не менее 15 %, а первый квартал 2026 года показывает абсолютно рекордный результат – 40 % рост товарооборота. При этом наши предприятия и предприятия Беларуси действительно получают хороший экономический эффект. Они имеют хорошую прибыль, поэтому так вот динамично эти отношения развиваются.

Представительная делегация Беларуси знакомится с работой предприятий Ульяновской области. Ожидается, что будут найдены новые перспективные точки соприкосновения, которые станут основой конкретных соглашений и принесут ощутимый экономический эффект. Отдельный блок – гуманитарное и молодежное сотрудничество. Подробно обсуждены вопросы поисковой работы и вовлечения молодежи в проекты по сохранению исторической памяти.