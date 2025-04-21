Лукашенко: тут мне лапшу на уши не повесишь! Президент жёстко отчитал чиновников в Копыси!

Сделать привлекательными для людей поселки городского типа, чтобы туда ехали и за достойной работой, и за жильем, и за развитой инфраструктурой, и за комфортом... Сегодня перспективы развития небольших населенных пунктов на примере агрогородка Копысь – в центре внимания главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент посетил местные предприятия и рассказал о том, как масштабировать на всю страну предоставленные здесь возможности. Александр Лукашенко предложил идеальную схему строительства арендного жилья, чтобы это было выгодно и работнику, и руководителю. Сегодня прозвучало немало идей от главы государства, которые способны из любого небольшого городка сделать современной и передовой даже самую скромную и тихую провинцию. Копысь в этом смысле – идеальный пример. Здесь создают рабочие места и делают комфортной повседневную жизнь. В агрогородке есть даже небольшая пекарня, которая появилась здесь благодаря поручению главы государства. И сегодня местная ароматная выпечка славится далеко за пределами района. Но не все и не всегда выполняют поручения Президента. И там, где не готовы встречать Первого, он обязательно будет. Реальная картина визита у Евгения Пустового.

– Что здесь будет?

– Приемка молока.

– Приемку ты строишь на улице. А здесь что? Ничего не знаете. Яркие цитаты Президента уже разошлись по медиаполю. Периодические инспекторские поездки на малую родину заканчиваются кадровыми оргвыводами. За провалы в развитии Оршанского региона в отставку ушло правительство Кобякова, а через полгода, в марте 2019-го, за скотское отношение к животноводству уволены топ-чиновники и управленческий истеблишмент Шкловского района. Сейчас в этом регионе Шклов – Орша научились хозяйствовать, но без корректировок Президента не могут обойтись.

Этого сырзавода вообще в графике Первого не было. К визиту подготовили местный цех деревообработки. Но ведь Александр Лукашенко никогда не был ведомым. Президент нацелен на плюралистическую картину мира. Поэтому в теплой ванной белорусские чиновники не прохлаждаются. Вот и это производство как сыр в масле себя не чувствует.

– Тонн 100.

– На этом оборудовании?

– Да.

– То есть, если завтра вам привезут 100 тонн, вы их переработаете.

– Да.

– Но 50... Это значит, что мощности загружены наполовину.

– Здесь вопросы с очистными. Их нет.

– То есть молока у тебя хватает, но проблема с очистными?

– Да. Надо строить очистные.

– Какие это должны быть очистные, где они должны быть?

– Стоимость в районе 10 миллионов.

– Они же освоили сейчас сыры.

– Ты меня в сыры не уводи! Сколько времени нужно, чтобы построить очистные?

– 2 года.

– Яму выкопать, два года надо?

– Ну, если по технологии с проектом, да.

– К следующему моему приезду через год здесь должно быть все по технологии, в том числе очистные. Работа наполовину – это и утрата потенциальной прибыли, и увеличение пресловутой рентабельности, которая так влияет на ценовую политику, в которой Президент требует навести справедливость. Цех принадлежал Оршанскому молочному предприятию, после предложили его брестскому бренду «Савушкин» – те отказались. Взялся частник – не все получилось.

– Поручи Герасимову передать, чтобы все это просчитать. Он говорит: огромные деньги вложил. У него что, 100 тонн молока есть для переработки? Нет. А в чем тогда смысл, что он вкладывал деньги?

– Производство даже этих 50 тонн – перерабатывается, продается.

– Это хорошо. Это мог бы и он перерабатывать, продавать. Надо разобраться. Если он хорошо работает и готов тут развивать, ради бога, пусть строит очистные и вперед. Если нет, значит, другой человек, другой инвестор должен делать это. Ну, по-хозяйски разберись. Что называется, Президент прошелся и по сырному производству, и по его состоянию.

– А это что за станок?

– Это нерабочее. К поручениям Президента надо относиться серьезнее. «Завтра с утра здесь должна быть санстанция!» – Лукашенко посетил сыроварню в Копыси. Читайте здесь. Для того чтобы стать лучше, впереди пятилетка качества и Год благоустройства, но начинать надо было уже «вчера». Вчера Первый поделился инсайдами – проверят всех. И озвучил, что делать и ради чего.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Толочине сказал вчера, говорю, инсайдерская тебе информация: в ближайшее время Субботин будет не на ногах ходить, а в лучшем случае на руках, может, и на голове. Пора ставить их на место. Все плачемся: ах, Витебская область, она может, не может. Но мы сейчас посмотрим, что они должны сделать. Игорь Петрович здесь плохо работает как уполномоченный. Поэтому в ближайшее время и по уполномоченным пройдемся. Геополитические проблемы питают внутренне неустройство. В Беларуси намного лучше, чем у всех соседей, нами восхищаются туристы, к нам переезжают жить люди из самых богатейших стран Европы. Но это расслабляет. С одной стороны, Президент дает поручения, как надо делать, с другой – вынужден инспектировать исполнение. По-научному это называется контроллинг управленческой деятельности. И его он начал с малой родины. Копысь – место рождения Александра Лукашенко.