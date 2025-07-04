На Дубровенском льнозаводе запустили новую линию котонизации волокна

Визитная карточка Беларуси – лен – набирает популярность в стране и за рубежом. Ученые разрабатывают новые сорта, десяток компаний заняты выращиванием и переработкой льнотресты, а предприятия увеличивают объем производства и экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Дубровно открыли новую линию котонизации волокна. Завод, несмотря на возраст, идет в ногу со временем. Наши корреспонденты о модернизации, планах и потенциале предприятия.

Северное золото и белорусский шелк – так в нашей стране называют лен. Одежда из него согревала жителей испокон веков. А его цветы вплетены в национальный герб страны. Внимания льняной отрасли – особое. Глава государства неоднократно подчеркивал ее важность в масштабах страны. Лен – непростая культура. Но мы сохранили школу, технологии, кадры, модернизировали заводы. Удачный пример – предприятие в Дубровно. В 2022 году в рамках программы «Один район – один проект» там освоили выпуск котонизированного волокна. Поддержка Президента помогла с запуском первой линии, теперь же самостоятельно открыли вторую.

Кнопка «пуск» символично дала старт новому этапу в жизни предприятия. Линия позволит расширить ассортимент, откроются новые рынки сбыта. Сейчас здесь в основном работают с Россией и Китаем. Там котонизированный лен очень востребован за счет своих уникальных свойств.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Отрадно видеть, что каждый год данный завод, данная часть животноводческой отрасли, которая по праву считается одной из лучших в стране, они прирастают и техникой, и оборудованием, новыми линиями, подходами. И получают неплохой результат. От года к году он улучшается, увеличивается. Так здесь, в Дубровно, на этом заводе и живут. На зависть нашим недругам, на радость нам всем, показывая пример, как можно на льне зарабатывать и делать очень хороший продукт.