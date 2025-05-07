Орша номинирована на почётное звание СНГ «Город трудовой славы»

Орша номинирована на почетное звание СНГ «Город трудовой славы». Награда учреждена Советом глав государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего два населенных пункта страны удостоены такой высокой чести за вклад в обеспечение Победы над фашизмом. По поручению Президента в каждом из них будут установлены памятные стелы.

В Орше она появится в сквере Трудовой Славы, где 7 мая с участием председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко заложили капсулу времени. В ней послание будущим поколениям с признательностью за подвиг предков, которые сражались за свободу нашей Родины.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Мы говорим о двух составляющих подвигах. Боевой подвиг и трудовой. И поэтому, наверное, в ознаменование этих заслуг было принято решение и Орша номинирована на присвоение почетного звания СНГ «Город трудовой славы». Я уверен, что в ближайшее время, наверное в мае, это будет подписано. Сейчас идет процесс согласования.

Сегодня Орша является важным промышленным центром Витебской области. Этому способствовала утвержденная Президентом программа развития региона, которая затрагивает как промышленность, так и социальную сферу.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Более 100 лет назад здесь появились предприятия всесоюзного значения, предприятия тяжелого машиностроения, легкой промышленности, переработки продуктов питания, железнодорожные предприятие. Во время войны почти все эти предприятия были эвакуированы и производили продукцию глубоко в тылу. Но сразу же после войны они вернулись и еще на развалинах города уже начали производить продукцию.

В годы войны именно на оршанской земле впервые прозвучали залпы легендарной «Катюши», здесь же зарождалось мощное подпольное и партизанское движение. Подвиг земляков бережно хранит военно-исторический музей имени Героя Советского Союза Константина Заслонова. На тысяче квадратных метров разместилась экспозиция, охватывающая события всего периода войны в Оршанском районе.