В Витебском областном клиническом кардиоцентре открыли вторую рентген-операционную

Еще качественнее и ближе. Уровень оказания медицинской помощи в регионах планомерно растет. В преддверии профессионального праздника врачи Витебского областного клинического кардиоцентра получили достойный подарок: здесь открылась уже вторая рентген-операционная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь медики смогут проводить вмешательства пациентам с серьезными заболеваниями на месте, не отправляя их в столичные клиники. Увеличить общее количество выполняемых операций планируют как минимум в полтора раза. Кабинет оснащен самым современным оборудованием. С его помощью расширить удастся и спектр проводимых процедур. А рассчитывать на помощь смогут не только жители Витебска, но и всей области.

Алексей Азаренок, врач-рентгено-эндоваскулярный хирург Витебского областного клинического кардиологического центра:

Раньше у нас была одна операционная, в которой оперировались и острые коронарные синдромы, и хронические коронарные синдромы, и ритмология, устройства, аблации. К сожалению, плановые операции часто откладывались, потому что нужно было оперировать экстренных. Вторая операционная развязывает руки. Можем спокойно планировать поток больных, будем увеличивать количество оказанной помощи пациентам с фибрилляцией предсердий, будем выполнять криоизоляцию легочных вен.

Во всем мире болезни сердечно-сосудистой системы лидируют среди причин инвалидности и смертности населения. По статистике Витебской области, от этих проблем страдает каждый третий взрослый житель. А потому важность открытия новой операционной сложно переоценить. Помимо того, что она позволит существенно сократить очереди на проведение вмешательств в городе и области, «разгрузить» удастся и коллег из столицы.